Відключення світла 21 листопада: чи стануть вони меншими

Наразі погодинні відключення світла відбуваються по всій Україні. Також іноді вводять екстрені відключення.

Що буде з відключеннями 21 листопада?

До чого готуватися 21 листопада, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Джерела РБК-Україна на енергоринку кажуть, що завтра і загалом найближчими днями ситуація з енергопостачанням суттєво не покращиться у порівнянні із сьогоднішнім днем,

– йдеться у повідомленні.

Причиною збільшення нестачі генерації стали:

російські удари; дестабілізація енергомереж.

Зауважте! Наразі декілька блоків атомних станцій вимушено скинули потужність.

Нагадаємо, що тільки сьогодні Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у чотирьох регіонах – Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Через це атаки графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері,

– наголосили у відомстві.

Зверніть увагу! Це допомагає знизити навантаження на систему.

Що ще відомо про ситуацію зі світлом?