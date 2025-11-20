Що буде з відключеннями 21 листопада?
До чого готуватися 21 листопада, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Читайте також Ворог б'є не лише по станціях: у ДТЕК пояснили, чому відключень світла стало більше
Джерела РБК-Україна на енергоринку кажуть, що завтра і загалом найближчими днями ситуація з енергопостачанням суттєво не покращиться у порівнянні із сьогоднішнім днем,
– йдеться у повідомленні.
Причиною збільшення нестачі генерації стали:
- російські удари;
- дестабілізація енергомереж.
Зауважте! Наразі декілька блоків атомних станцій вимушено скинули потужність.
Нагадаємо, що тільки сьогодні Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у чотирьох регіонах – Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.
Через це атаки графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.
Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері,
– наголосили у відомстві.
Зверніть увагу! Це допомагає знизити навантаження на систему.
Що ще відомо про ситуацію зі світлом?
- Найгірша ситуація зі світлом наразі спостерігається у прифронтових регіонах. Це у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. Однак також складна ситуація на Одещині. Вона не є прифронтовою, але вона досить часто страждає від масованих дронових атак по підстанціях операторів системи розподілу.
- Водночас погіршення ситуації через настання холодів чекати не варто. Є залежність між споживанням електроенергії й температурою повітря, але значного погіршення ситуації з введенням графіків обмежень потужності чи графіків погодинного відключення не має бути.