Что будет с отключениями 21 ноября?

К чему готовиться 21 ноября, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Источники РБК-Украина на энергорынке говорят, что завтра и вообще в ближайшие дни ситуация с энергоснабжением существенно не улучшится по сравнению с сегодняшним днем,

– говорится в сообщении.

Причиной увеличения недостатка генерации стали:

российские удары; дестабилизация энергосетей.

Заметьте! Сейчас несколько блоков атомных станций вынужденно сбросили мощность.

Напомним, что только сегодня Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех регионах – Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Из-за этой атаки графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 во всех регионах Украины.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером,

– отметили в ведомстве.

Обратите внимание! Это помогает снизить нагрузку на систему.

Что еще известно о ситуации со светом?