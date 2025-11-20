Что будет с отключениями 21 ноября?

К чему готовиться 21 ноября, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Читайте также Враг бьет не только по станциям: в ДТЭК объяснили, почему отключений света стало больше

Источники РБК-Украина на энергорынке говорят, что завтра и вообще в ближайшие дни ситуация с энергоснабжением существенно не улучшится по сравнению с сегодняшним днем,
– говорится в сообщении.

Причиной увеличения недостатка генерации стали:

  1. российские удары;
  2. дестабилизация энергосетей.

Заметьте! Сейчас несколько блоков атомных станций вынужденно сбросили мощность.

Напомним, что только сегодня Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех регионах – Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Из-за этой атаки графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 во всех регионах Украины.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером,
– отметили в ведомстве.

Обратите внимание! Это помогает снизить нагрузку на систему.

Что еще известно о ситуации со светом?

  • Худшая ситуация со светом сейчас наблюдается в прифронтовых регионах. Это в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Однако также сложная ситуация в Одесской области. Она не является прифронтовой, но она довольно часто страдает от массированных дроновых атак по подстанциям операторов системы распределения.
  • В то же время ухудшения ситуации из-за наступления холодов ждать не стоит. Есть зависимость между потреблением электроэнергии и температурой воздуха, но значительного ухудшения ситуации с введением графиков ограничений мощности или графиков почасового отключения не должно быть.