Масований удар по енергетиці: в яких областях найскладніша ситуація з відключеннями світла

22 жовтня росіяни вкотре атакували енергетичну інфраструктуру. Найскладніше ситуація залишається у двох областях, у більшості інших регіонів діють ГАВ.

Що відомо про наслідки обстрілів?

Через масштабну ракетно-дронову атаку постраждали енергооб’єкти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Також є атаковані енергооб’єкти та знеструмлені споживачі в інших областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація.

Також через наслідки попередніх російських обстрілів – сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У якому стані енергосистема?

Споживання електроенергії тримається на високому рівні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

22 жовтня станом на 6:00 воно було на 1,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. 21 жовтня добовий максимум споживання був зафіксований увечері.

Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови, упродовж доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.

Що відомо про масований обстріл?