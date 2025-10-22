Масований удар по енергетиці: в яких областях найскладніша ситуація з відключеннями світла
- 22 жовтня російська атака пошкодила енергетичну інфраструктуру, найскладніша ситуація в Сумській та Чернігівській областях.
- З 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
22 жовтня росіяни вкотре атакували енергетичну інфраструктуру. Найскладніше ситуація залишається у двох областях, у більшості інших регіонів діють ГАВ.
Що відомо про наслідки обстрілів?
Через масштабну ракетно-дронову атаку постраждали енергооб’єкти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Дивіться також Війна за "усунення першопричин": у РНБО пояснили, чому росіяни масовано б'ють по Чернігівщині
Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Також є атаковані енергооб’єкти та знеструмлені споживачі в інших областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація.
Також через наслідки попередніх російських обстрілів – сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
У якому стані енергосистема?
Споживання електроенергії тримається на високому рівні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
22 жовтня станом на 6:00 воно було на 1,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. 21 жовтня добовий максимум споживання був зафіксований увечері.
Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови, упродовж доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.
Що відомо про масований обстріл?
22 жовтня Росія здійснила масований удар по Україні, пошкодивши об'єкти нафтогазової промисловості у Полтавській області. Від обстрілу постраждали об'єкти в Миргородському районі, але поранених серед людей немає.
У ніч на 22 жовтня Росія атакувала Ізмаїл дронами, пошкодивши енергетичну та портову інфраструктуру. Виникли проблеми з електропостачанням, але критична інфраструктура працює, постраждалих немає, а пожежі швидко ліквідували.
Станом на жовтень 2025 року Росія запустила близько 3000 БпЛА проти України, що значно більше порівняно з серпнем. Тільки в жовтні Росія завдала 4 масштабні удари по енергетичній мережі України.