Массированный удар по энергетике: в каких областях самая сложная ситуация с отключениями света
- 22 октября российская атака повредила энергетическую инфраструктуру, самая сложная ситуация в Сумской и Черниговской областях.
- С 16:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
22 октября россияне в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру. Сложнее всего ситуация остается в двух областях, в большинстве других регионов действуют ГАВ.
Что известно о последствиях обстрелов?
Из-за масштабной ракетно-дроновой атаки пострадали энергообъекты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Смотрите также Война за "устранение первопричин": в СНБО объяснили, почему россияне массированно бьют по Черниговщине
Самой сложной остается ситуация на Сумщине и Черниговщине. Также есть атакованные энергообъекты и обесточенные потребители в других областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как это позволила ситуация с безопасностью.
Также из-за последствий предыдущих российских обстрелов – сегодня во всех регионах Украины с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В каком состоянии энергосистема?
Потребление электроэнергии держится на высоком уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
22 октября по состоянию на 6:00 оно было на 1,7% выше, чем в это же время предыдущего дня – во вторник. 21 октября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером.
Учитывая последствия обстрелов и погодные условия, в течение суток сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии.
Что известно о массированном обстреле?
22 октября Россия осуществила массированный удар по Украине, повредив объекты нефтегазовой промышленности в Полтавской области. От обстрела пострадали объекты в Миргородском районе, но раненых среди людей нет.
В ночь на 22 октября Россия атаковала Измаил дронами, повредив энергетическую и портовую инфраструктуру. Возникли проблемы с электроснабжением, но критическая инфраструктура работает, пострадавших нет, а пожары быстро ликвидировали.
По состоянию на октябрь 2025 года Россия запустила около 3000 БпЛА против Украины, что значительно больше по сравнению с августом. Только в октябре Россия нанесла 4 масштабные удары по энергетической сети Украины.