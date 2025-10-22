Массированный удар по энергетике: в каких областях самая сложная ситуация с отключениями света

22 октября россияне в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру. Сложнее всего ситуация остается в двух областях, в большинстве других регионов действуют ГАВ.

Что известно о последствиях обстрелов?

Из-за масштабной ракетно-дроновой атаки пострадали энергообъекты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Самой сложной остается ситуация на Сумщине и Черниговщине. Также есть атакованные энергообъекты и обесточенные потребители в других областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как это позволила ситуация с безопасностью.

Также из-за последствий предыдущих российских обстрелов – сегодня во всех регионах Украины с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В каком состоянии энергосистема?

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

22 октября по состоянию на 6:00 оно было на 1,7% выше, чем в это же время предыдущего дня – во вторник. 21 октября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером.

Учитывая последствия обстрелов и погодные условия, в течение суток сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии.

Что известно о массированном обстреле?