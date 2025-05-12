В Укренерго розповіли, чи повернуться графіки відключень світла влітку

Улітку споживання електроенергії традиційно зростає, проте причин запровадження графіків нині немає. Ситуація може змінитися, якщо Росія завдасть ударів по енергосистемі.

Чи будуть відключення світла влітку

Нині ситуація в енергосистемі контрольована, повідомляє 24 Канал з посиланням на конференцію Energy Day 2025.

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Виконувач обов'язків голови правління Укренерго Олексій Брехт на конференції розповів, що прогноз для українців поки позитивний і енергосистема стабільно працюватиме упродовж літа.

Ми майже забезпечуємо споживання, питання залучення імпорту – виключно комерційне. Якщо за дужки винести питання, чи будуть обстріли, то ми нормально пройдемо літо, вчасно та якісно підготуємося до осінньо-зимового періоду,

– сказав Брехт.

Улітку традиційно зростає споживання вдень через роботу кондиціонерів. Проте це споживання буде покрито сонячними електростанціями та українцям не варто хвилюватися.

Також, за його словами, нині на ринку електроенергії спостерігається профіцит обсягом 300 – 2 000 МВт потужностей на годину.

Що дозволить уникнути виникнення дефіциту електрики влітку

Цього літа в Україні може відчуватися дефіцит електроенергії, що може спричинити відключення світла. Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк описав кроки, як цього уникнути:

Збільшення граничної ціни для імпортерів

Йдеться саме про збільшення граничної ціни вечірніх годин електроенергії. Як каже Нагорняк, це дозволить імпортерам "більше залучати електричну енергію за кордону, більше її постачати в Україну та зменшить дефіцит в енергосистемі".

Залучення державних компаній до імпорту електроенергії

За словами Нагорняка, держава може зобов'язати державні компанії стати імпортерам електроенергії в ці вечірні години, як держтрейдер.

Встановлення накопичувачів та сонячних панелей

Нагорняк каже, що українці також можуть скористатися держпрограмою та встановити сонячні електростанції та акумулятори. Завдяки цьому, громадяни матимуть світло у будь-який час.