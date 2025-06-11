Будут ли отключения света летом
Сейчас ситуация в энергосистеме контролируемая, сообщает 24 Канал со ссылкой на конференцию Energy Day 2025.
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И. о. Председателя правления "Укрэнерго" Алексей Брехт на конференции рассказал, что прогноз для украинцев пока положительный и энергосистема будет стабильно работать в течение лета.
Мы почти обеспечиваем потребление, вопрос привлечения импорта – исключительно коммерческий. Если за скобки вынести вопрос, будут ли обстрелы, то мы нормально пройдем лето, вовремя и качественно подготовимся к осенне-зимнему периоду,
– сказал Брехт.
Летом традиционно растет потребление днем из-за работы кондиционеров. Однако это потребление будет покрыто солнечными электростанциями и украинцам не стоит волноваться.
Также, по его словам, сейчас на рынке электроэнергии наблюдается профицит объемом 300 – 2 000 МВт мощностей в час.
Что позволит избежать возникновения дефицита электричества летом
Этим летом в Украине может ощущаться дефицит электроэнергии, что может повлечь за собой отключение света. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк описал шаги, как этого избежать.
- Увеличение граничной цены для импортеров
Речь идет именно об увеличении предельной цены вечерних часов электроэнергии. Как говорит Нагорняк, это позволит импортерам "больше привлекать электрическую энергию из-за границы, больше ее поставлять в Украину и уменьшит дефицит в энергосистеме".
- Привлечение государственных компаний к импорту электроэнергии
По словам Нагорняка, государство может обязать государственные компании стать импортерам электроэнергии в эти вечерние часы, как гострейдер.
- Установка накопителей и солнечных панелей
Нагорняк говорит, что украинцы могут воспользоваться госпрограммой и установить солнечные электростанции и аккумуляторы. Благодаря этому граждане будут иметь свет в любое время.