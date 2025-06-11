Чи будуть відключення світла влітку

Нині ситуація в енергосистемі контрольована, повідомляє 24 Канал з посиланням на конференцію Energy Day 2025.

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В. о. Голови правління "Укренерго" Олексій Брехт на конференції розповів, що прогноз для українців поки позитивний і енергосистема стабільно працюватиме упродовж літа.

Ми майже забезпечуємо споживання, питання залучення імпорту – виключно комерційне. Якщо за дужки винести питання, чи будуть обстріли, то ми нормально пройдемо літо, вчасно і якісно підготуємося до осінньо-зимового періоду,

– сказав Брехт.

Улітку традиційно зростає споживання вдень через роботу кондиціонерів. Проте це споживання буде покрито сонячними електростанціями і українцям не варто хвилюватися.

Також, за його словами, нині на ринку електроенергії спостерігається профіцит обсягом 300 – 2 000 МВт потужностей на годину.

Що дозволить уникнути виникнення дефіциту електрики влітку

Цього літа в Україні може відчуватися дефіцит електроенергії, що може спричинити відключення світла. Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк описав кроки, як цього уникнути:

Збільшення граничної ціни для імпортерів

Йдеться саме про збільшення граничної ціни вечірніх годин електроенергії. Як каже Нагорняк, це дозволить імпортерам "більше залучати електричну енергію за кордону, більше її постачати в Україну та зменшить дефіцит в енергосистемі".

Залучення державних компаній до імпорту електроенергії

За словами Нагорняка, держава може зобов'язати державні компанії стати імпортерам електроенергії в ці вечірні години, як держтрейдер.

Встановлення накопичувачів та сонячних панелей

Нагорняк каже, що українці також можуть скористатися держпрограмою та встановити сонячні електростанції та акумулятори. Завдяки цьому, громадяни матимуть світло у будь-який час.