Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

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В Укрэнерго отреагировали на слухи о возвращении отключений света

В компании отметили, что в последние дни некоторые СМИ и телеграм-каналы начали публиковать новости с кликбейтными заголовками о вероятном возвращении отключений.

Отметим, что распространяемая информация является недостоверной. Никаких мер ограничения пока не применяется,

– отметили в Укрэнерго.

Однако, по данным компании, реальная потребность в рациональном потреблении электроэнергии – действительно есть. На энергетических объектах продолжаются восстановительные ремонтные работы после российских атак, а похолодание на всей территории Украины привело к существенному росту потребления электроэнергии.

Снижение температуры воздуха обусловило рост количества потребителей, которые включают электрические устройства обогрева – камины, радиаторы, кондиционеры.

"При этом, в связи с завершением отопительного сезона по решению большинства органов местного самоуправления, с прошлой недели прекратили работу некоторые объекты генерации, которые не могут производить электрическую энергию отдельно, без тепловой", – сообщили там.

Также в Укрэнерго указали, что ситуация дополнительно осложняется облачной погодой на части территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы солнечных электростанций.

Там призвали всех потребителей – как бытовых, так и бизнес – уменьшить использование мощных электроприборов и не включать несколько таких устройств одновременно в период с 8:00 до 21:00.

В компании отметили, что это позволит снизить нагрузку на энергосистему.