Почему будет ощущаться дефицит электроэнергии

Дефицит возникнет из-за сезонных ремонтных работ, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Сергей Нагорняк Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Соответственно, будут давать где-то частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше потребляем.

Нагорняк также описал шаги, что позволят избежать ситуации с возникновением дефицита электричества в течение лета:

Увеличение предельной цены для импортеров

Речь идет именно об увеличении предельной цены вечерних часов электроэнергии. Как говорит Нагорняк, это позволит импортерам "больше привлекать электрическую энергию за границы, больше ее поставлять в Украину и уменьшит дефицит в энергосистеме".

Привлечение государственных компаний к импорту электроэнергии

По словам Нагорняка, государство может обязать государственные компании стать импортерам электроэнергии в эти вечерние часы, как гострейдер.

По сути, они могут закупать эту электрическую энергию за рубежом в вечерние часы, продавать ее, конечно, придется дешевле для населения,

– говорит Нагорняк.

Установка накопителей и солнечных панелей

Нагорняк говорит, что украинцы также могут воспользоваться госпрограммой и установить солнечные электростанции и аккумуляторы. Благодаря этому, граждане будут иметь свет в любое время.