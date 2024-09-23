Ждать ли дефицита электроэнергии
Святослав Павлюк рассказал для 24 Канала, что по состоянию на июль 2024 года в Украине осталось около 10 гигаватт мощностей. Так произошло из-за российских обстрелов.
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Часть дефицита мощностей восстановят, однако есть часть, которая не подлежит восстановлению. И это означает, что зимой будет дефицит электроэнергии. Во всех возможных вариантах Украина не имеет профицита.
- Согласно отчету ПРООН, до начала полномасштабного вторжения России в Украине было доступно 37 гигаватт мощностей.
- После февраля 2022 года 19 гигаватт было уничтожено, повреждено или оккупировано.
Владимир Омельченко добавил, что прогнозы на зиму пока делать рано. На ситуацию будут влиять следующие факторы:
- новые атаки россиян;
- погодные условия;
- уровень противовоздушной обороны;
- управление энергетическим комплексом.
Единственное, что могу сказать, то это то, что у нас есть возможность сохранить целостность энергетической системы. И этой зимой это будет основной задачей.
Заметьте! Украина может избежать дефицита зимой, если вернет оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Впрочем, на сегодня такой сценарий почти невозможен.