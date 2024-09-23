Чи чекати на дефіцит електроенергії
Святослав Павлюк розповів для 24 Каналу, що станом на липень 2024 року в Україні залишилося близько 10 гігаватів потужностей. Так сталося через російські обстріли.
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Частину дефіциту потужностей відновлять, однак є частина, яка не підлягає відновленню. І це означає, що зимою буде дефіцит електроенергії. У всіх можливих варіантах Україна не має профіциту.
- Згідно зі звітом ПРООН, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було доступно 37 гігаватів потужностей.
- Після лютого 2022 року 19 гігаватів було знищено, пошкоджено або окуповано.
Володимир Омельченко додав, що прогнози на зиму поки робити зарано. На ситуацію впливатимуть такі чинники:
- нові атаки росіян;
- погодні умови;
- рівень протиповітряної оборони;
- управління енергетичним комплексом.
Єдине, що можу сказати, то це те, що у нас є можливість зберегти цілісність енергетичної системи. І цієї зими це буде основним завданням.
Зауважте! Україна може уникнути дефіциту зимою, якщо поверне окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Утім, на сьогодні такий сценарій майже неможливий.