12 грудня, 12:04
Несправедливість чи тактика ворога: чому на заході України світло вимикають менше

Ірина Гайдук
Основні тези
  • На сході та в центрі України відключень світла більше через значні пошкодження енергосистеми, викликані російськими атаками.
  • Електроенергія генерується в основному на заході, але її важко доставити на схід і в центр через регулярні удари по підстанціях і лініях передачі.

Внаслідок російських атак на енергетичну систему в Україні щодня обмежують споживання електроенергії. Однак у деяких регіонах відключень світла менше, ніж в інших, зокрема на заході країни.

Чому на сході і центрі світла менше?

Це пояснюється тим, що найбільше пошкоджень енергосистеми зафіксовано саме на сході й у центрі України, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК

У цих регіонах через ворожі обстріли втрачена значна частина потужностей, які раніше виробляли електроенергію. Росія атакувала і ТЕС, і ТЕЦ, і гідроелектростанції. 

Тож на сьогодні основний обсяг електроенергії в Україні генерується на заході – передусім атомними станціями. 

Однак, за словами ДТЕК, проблема полягає не лише у тому, що не вистачає виробництва електрики. Адже необхідно ще доставити цю електроенергію в інші регіони. 

Струм із заходу потрібно передати на сотні кілометрів до східних областей. Ворог це знає і регулярно б'є по великих і середніх підстанціях та магістральних лініях, які забезпечують цей перетік, 
– говорять в компанії. 

У підсумку частину виробленої електроенергії технічно неможливо доставити на схід та в центр країни, де дефіцит найбільший. Відповідно, у цих регіонах відключень більше, ніж у західних.

Пам'ятайте, єдина причина відключень – це російські атаки на енергетику, 
– наголосили в ДТЕК. 

Яка ситуація в енергосистемі 12 грудня? 

У п'ятницю, 12 грудня по всій Україні обмежують споживання електроенергії. Це пов'язане з руйнуваннями, які завдали вже вісім масованих ракетно-дронових атак на  українську енергосистему.

В усіх регіонах протягом доби діятимуть: 

  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу;
  • погодинні відключення світла для побутових споживачів. 

Однак слід сказати, що для різних областей встановлені різні обмеження – у деяких відключень більше, а в інших – менше.

При цьому споживання електроенергії залишається стабільно високим і відповідає сезонним показникам. Тому енергетики закликають ощадливо використовувати електрику. 

Максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00, 
– закликали в Укренерго

Варто знати! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Дізнатися про зміни у графіку відключення світла споживачі можуть на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго у своєму регіоні. 

Які наслідки останніх атак ворога? 

  • Вночі російські дрони знову вдарили по енергетичних об’єктах у кількох регіонах країни. Через ці атаки зранку значна частина споживачів в Одеській та Донецькій областях залишилася без електропостачання. На Харківщині також зафіксовано локальні відключення, спричинені бойовими діями.

  • Зокрема, унаслідок масованого удару на Одещині без світла опинилися понад 90 тисяч абонентів, а критичні об’єкти змушені переходити на живлення від генераторів.

  • Крім цього, цієї ж ночі російські війська понад шість годин обстрілювали безпілотниками одну з державних шахт України. За уточненими даними, по об’єкту здійснили щонайменше 18 ударів. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа, двоє працівників зазнали поранень. Загоряння вдалося ліквідувати.