Несправедливость или тактика врага: почему на западе Украины свет выключают меньше

Вследствие российских атак на энергетическую систему в Украине ежедневно ограничивают потребление электроэнергии. Однако в некоторых регионах отключений света меньше, чем в других, в частности на западе страны.

Почему на востоке и центре света меньше?

Это объясняется тем, что больше всего повреждений энергосистемы зафиксировано именно на востоке и в центре Украины, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

В этих регионах из-за вражеских обстрелов потеряна значительная часть мощностей, которые ранее производили электроэнергию. Россия атаковала и ТЭС, и ТЭЦ, и гидроэлектростанции.

Поэтому на сегодня основной объем электроэнергии в Украине генерируется на западе – прежде всего атомными станциями.

Однако, по словам ДТЭК, проблема заключается не только в том, что не хватает производства электричества. Ведь необходимо еще доставить эту электроэнергию в другие регионы.

Ток с запада нужно передать на сотни километров в восточные области. Враг это знает и регулярно бьет по большим и средним подстанциям и магистральным линиям, которые обеспечивают этот переток,

– говорят в компании.

В итоге часть произведенной электроэнергии технически невозможно доставить на восток и в центр страны, где дефицит наибольший. Соответственно, в этих регионах отключений больше, чем в западных.

Помните, единственная причина отключений – это российские атаки на энергетику,

– отметили в ДТЭК.

Какая ситуация в энергосистеме 12 декабря?

В пятницу, 12 декабря по всей Украине ограничивают потребление электроэнергии. Это связано с разрушениями, которые нанесли уже восемь массированных ракетно-дронных атак на украинскую энергосистему.

Во всех регионах в течение суток будут действовать:

графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса;

почасовые отключения света для бытовых потребителей.

Однако следует сказать, что для разных областей установлены различные ограничения – в некоторых отключений больше, а в других – меньше.

При этом потребление электроэнергии остается стабильно высоким и соответствует сезонным показателям. Поэтому энергетики призывают экономно использовать электричество.

Максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00,

– призвали в Укрэнерго.

Стоит знать! Ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать об изменениях в графике отключения света потребители могут на сайтах и официальных страницах в соцсетях облэнерго в своем регионе.

Каковы последствия последних атак врага?