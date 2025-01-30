Українців попередили про можливі відключення світла: коли на них чекати

Ця зима в Україні пройшла практично без відключень електроенергії, в тому числі завдяки теплій погоді. Однак незабаром ситуація може змінитися. Через що можуть бути введені стабілізаційні графіки відключень, читайте далі.

Коли можуть повернутися відключення світла

З 5 лютого в Україні прогнозуються морози до -16°C, що може спричинити дефіцит в енергосистемі через зростання навантаження. Про це повідомив голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, передає 24 Канал із посиланням на "Телеграф".

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Таким чином, середньодобова температура знизиться до -10 градусів. Ігнатьєв зазначив, що при таких показниках дефіцит в енергосистемі у пікові години може сягати 4 Гігават-годин.

Станіслав Ігнатьєв Голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Нагадаю, що вже за останні 3 роки доведено в Україні: при зниженні середніх температур до -5 градусів в енергосистемі потенційно виникає дефіцит у пікові години (ранок та вечір) на рівні 2 Гігават-годин.

Ігнатьєв уточнює, що наразі технічно дефіцит можна покрити на рівні 2,1 Гігават-годин, але лише за умови наявності необхідної електроенергії у європейських сусідів. Водночас це може змусити диспетчерів запровадити стабілізаційні відключення вранці та ввечері.