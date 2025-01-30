Когда могут вернуться отключения света

С 5 февраля в Украине прогнозируются морозы до -16°C, что может вызвать дефицит в энергосистеме из-за роста нагрузки. Об этом сообщил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, передает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

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Таким образом, среднесуточная температура снизится до -10 градусов. Игнатьев отметил, что при таких показателях дефицит в энергосистеме в пиковые часы может достигать 4 Гигаватт-часов.

Станислав Игнатьев Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Напомню, что уже за последние 3 года доказано в Украине: при снижении средних температур до -5 градусов в энергосистеме потенциально возникает дефицит в пиковые часы (утро и вечер) на уровне 2 Гигаватт-часов.

Игнатьев уточняет, что сейчас технически дефицит можно покрыть на уровне 2,1 Гигаватт-часов, но только при условии наличия необходимой электроэнергии у европейских соседей. В то же время это может заставить диспетчеров ввести стабилизационные отключения утром и вечером.