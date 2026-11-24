Спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії почали діяти для об'єктів критичної інфраструктури Павлограда. Інформацію оприлюднили ввечері понеділка, 23 листопада.

Як подаватимуть тепло у квартири Павлограда

Через це місцеві котельні переходять на новий, адаптивний режим роботи, про що повідомляє комунальне підприємство "Павлоградтеплоенерго" на своїй сторінці у Facebook.

Із вечора 23 листопада спеціальні графіки аварійних відключень поширюються і на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема котельні міста,

– йдеться у повідомленні.

Алгоритм подачі тепла тепер безпосередньо залежить від наявності світла та температури за вікном. Коли електроенергія є, то котельні працюватимуть у посиленому режимі, щоб максимально прогріти будинки містян.

Якщо ж світло вимикають, ситуація стає складнішою. Генератори на котельнях запускатимуть виключно за умови, що температура повітря на вулиці впаде нижче нуля градусів. При цьому їхню роботу доведеться періодично зупиняти для дозаправлення пальним та технічного обслуговування.

Важливо! Після стабілізації електропостачання підприємство повернеться до звичайного режиму роботи.

Також комунальники попереджають про критичну загрозу для всієї системи опалення міста. Через нестабільну роботу котелень та погодинне водопостачання будь-яке самовільне втручання у мережу може стати фатальним.

Будь-який несанкціонований відбір води з тепломереж може спричинити падіння тиску, пориви трубопроводів та аварійну зупинку котелень навіть за наявності електроенергії,

– наголошують на підприємстві.

Якщо мешканці почнуть зливати гарячу воду із системи для власних побутових потреб, це гарантовано призведе до масштабних аварій. У результаті цілі багатоквартирні будинки та навіть мікрорайони ризикують залишитися без опалення у розпал холодів.

Проблеми з теплопостачанням у Павлограді є частиною ширшої кризи, спричиненої масованими російськими ударами по енергетиці. Нагадаємо, що протягом останніх тижнів по всій Україні масово повернулися графіки відключень світла.

Сергій Корецький раніше розповідав, що вже понад 96% котелень працюють на повну потужність. Опалення успішно підключили майже у 94% житлових будинків.