Как будет подаваться тепло в квартиры Павлограда

В связи с этим местные котельные переходят на новый, адаптивный режим работы, что сообщает коммунальное предприятие "Павлоградтеплоэнерго" на своей странице в Facebook.

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С вечера 23 ноября специальные графики аварийных отключений распространяются и на объекты критической инфраструктуры, в частности на котельные города– говорится в сообщении.

Алгоритм подачи тепла теперь напрямую зависит от наличия света и температуры за окном. Когда есть электроэнергия, котельные будут работать в усиленном режиме, чтобы максимально прогреть дома горожан.

Если же свет выключают, ситуация усложняется. Генераторы на котельных будут запускаться исключительно при условии, что температура воздуха на улице опустится ниже нуля градусов. При этом их работу придется периодически останавливать для дозаправки топливом и технического обслуживания.

Важно! После стабилизации электроснабжения предприятие вернется к обычному режиму работы.

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Также коммунальщики предупреждают о критической угрозе для всей системы отопления города. Из-за нестабильной работы котельных и почасового водоснабжения любое самовольное вмешательство в сеть может стать фатальным.

Любой несанкционированный отбор воды из теплосетей может привести к падению давления, разрывам трубопроводов и аварийной остановке котельных даже при наличии электроэнергии– подчеркивают в предприятии.

Если жители начнут сливать горячую воду из системы для собственных бытовых нужд, это гарантированно приведет к масштабным авариям. В результате целые многоквартирные дома и даже микрорайоны рискуют остаться без отопления в разгар холодов.

Проблемы с теплоснабжением в Павлограде являются частью более широкого кризиса, вызванного массированными российскими ударами по энергетике. Напомним, что в течение последних недель по всей Украине массово вернулись графики отключений света.

Сергей Корецкий ранее рассказывал, что уже более 96% котельных работают на полную мощность. Отопление успешно подключили почти в 94% жилых домов.