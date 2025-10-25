Питання на контролі: в НБУ відповіли, чи працюватимуть банкомати в блекаути

Росія збільшила обстріли по енергетичній структурі України, що призводить до відключень світла по всіх регіонах. Тому багатьох українців цікавить, чи працюватимуть банкомати під час блекаутів.

Чи працюватимуть банкомати під час блекаутів?

Для забезпечення роботи банківська система у режимі 24/7 Нацбанк ще 3 роки тому ініціював програму Power Banking, розповів у коментарі 24 Канал член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман.

Дивіться також Вперше з початку 2025 року: НБУ підняв курс долара до 42 гривень

За словами експерта, ця програма мала забезпечити безперервну роботу банківської системи незалежно від того є світло чи немає.

І на сьогодні завдяки їй близько 2 400 відділень по всій території України можуть працювати в умовах блекауту, тобто вони мають альтернативні джерела живлення та зв'язку.

Василь Фурман Член Ради НБУ, доктор економічних наук Сьогодні банківська система України готова до роботи в будь-яких умовах. Тому що ми до цього готувалися ще три роки назад.

За словами Фрумана, це питання постійно знаходиться на контролі керівництва Нацбанку. НБУ регулярно дискутує та обмінюється інформацією з банкірами щодо роботи системи.

Нещодавно була статистика, що коли у Чернігові та інших великих містах були періоди блекауту протягом якогось часу, то банківська система у тих містах повністю працювала,

– наголосив експерт.

Як обстріли впливають на економіку України?

Член ради НБУ додав, що наразі для України дуже важливо функціонувати далі попри будь-який виклик. Адже обстріли енергосистеми також негативно відображаються і на економіці держави.

Фурман привів для прикладу нещодавні оновлені макроекономічні прогнози Нацбанку:

Раніше НБУ прогнозував зростання ВВП у 2025 році на рівні 2,1%, а в жовтні зменшив очікування до 1,9%.

За словами Фурмана, обстріли енергосистеми та газової інфраструктури негативно вплинули на економічне зростання саме в цьому році.

Що стосується банківської системи, якщо говорити про цей рік, то ми працюємо достатньо ефективно, успішно. Ми бачимо, як зростають залишки коштів в банківській системі. Якщо ми говоримо про кредитування, то в цьому році кредитування чи фізичних осіб, чи корпоративних клієнтів зростає темпами близько 30%. Це дуже гарний показник,

– додав член ради НБУ.

Важливо! Фурман підкреслив, що банківська система також дуже активно кредитує енергетичні проєкти в Україні.

Коли можуть скасувати відключення світла?