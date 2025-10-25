Чи працюватимуть банкомати під час блекаутів?

Для забезпечення роботи банківська система у режимі 24/7 Нацбанк ще 3 роки тому ініціював програму Power Banking, розповів у коментарі 24 Канал член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман.

За словами експерта, ця програма мала забезпечити безперервну роботу банківської системи незалежно від того є світло чи немає.

І на сьогодні завдяки їй близько 2 400 відділень по всій території України можуть працювати в умовах блекауту, тобто вони мають альтернативні джерела живлення та зв'язку.

Василь Фурман Член Ради НБУ, доктор економічних наук Сьогодні банківська система України готова до роботи в будь-яких умовах. Тому що ми до цього готувалися ще три роки назад.

За словами Фрумана, це питання постійно знаходиться на контролі керівництва Нацбанку. НБУ регулярно дискутує та обмінюється інформацією з банкірами щодо роботи системи.

Нещодавно була статистика, що коли у Чернігові та інших великих містах були періоди блекауту протягом якогось часу, то банківська система у тих містах повністю працювала,

– наголосив експерт.

Як обстріли впливають на економіку України?

Член ради НБУ додав, що наразі для України дуже важливо функціонувати далі попри будь-який виклик. Адже обстріли енергосистеми також негативно відображаються і на економіці держави.

Фурман привів для прикладу нещодавні оновлені макроекономічні прогнози Нацбанку:

Раніше НБУ прогнозував зростання ВВП у 2025 році на рівні 2,1%, а в жовтні зменшив очікування до 1,9%.

За словами Фурмана, обстріли енергосистеми та газової інфраструктури негативно вплинули на економічне зростання саме в цьому році.

Що стосується банківської системи, якщо говорити про цей рік, то ми працюємо достатньо ефективно, успішно. Ми бачимо, як зростають залишки коштів в банківській системі. Якщо ми говоримо про кредитування, то в цьому році кредитування чи фізичних осіб, чи корпоративних клієнтів зростає темпами близько 30%. Це дуже гарний показник,

– додав член ради НБУ.

Важливо! Фурман підкреслив, що банківська система також дуже активно кредитує енергетичні проєкти в Україні.

