Будут ли работать банкоматы во время блэкаутов?
Для обеспечения работы банковская система в режиме 24/7 Нацбанк еще 3 года назад инициировал программу Power Banking, рассказал в комментарии 24 Канал член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман.
По словам эксперта, эта программа должна была обеспечить непрерывную работу банковской системы независимо от того есть свет или нет.
И сегодня благодаря ей около 2 400 отделений по всей территории Украины могут работать в условиях блэкаута, то есть они имеют альтернативные источники питания и связи.
Сегодня банковская система Украины готова к работе в любых условиях. Потому что мы к этому готовились еще три года назад.
По словам Фрумана, этот вопрос постоянно находится на контроле руководства Нацбанка. НБУ регулярно дискутирует и обменивается информацией с банкирами по работе системы.
Недавно была статистика, что когда в Чернигове и других крупных городах были периоды блэкаута в течение какого-то времени, то банковская система в тех городах полностью работала,
– подчеркнул эксперт.
Как обстрелы влияют на экономику Украины?
Член совета НБУ добавил, что сейчас для Украины очень важно функционировать дальше несмотря на любой вызов. Ведь обстрелы энергосистемы также негативно отражаются и на экономике государства.
Фурман привел в пример недавние обновленные макроэкономические прогнозы Нацбанка:
- Ранее НБУ прогнозировал рост ВВП в 2025 году на уровне 2,1%, а в октябре уменьшил ожидания до 1,9%.
По словам Фурмана, обстрелы энергосистемы и газовой инфраструктуры негативно повлияли на экономический рост именно в этом году.
Что касается банковской системы, если говорить об этом году, то мы работаем достаточно эффективно, успешно. Мы видим, как растут остатки средств в банковской системе. Если мы говорим о кредитовании, то в этом году кредитование или физических лиц, или корпоративных клиентов растет темпами около 30%. Это очень хороший показатель,
– добавил член совета НБУ.
Важно! Фурман подчеркнул, что банковская система также очень активно кредитует энергетические проекты в Украине.
Когда могут отменить отключение света?
Ранее министр энергетики Светлана Гринчук рассказала, что графики отключений электроэнергии могут быть отменены. По ее словам, это станет возможным сразу после восстановления поврежденного оборудования, введения в действие новых мощностей и стабилизации энергетических сетей в регионах.
В то же время пока трудно спрогнозировать, когда именно это произойдет. Значительная часть энергетической инфраструктуры Украины получила серьезные повреждения вследствие массированных российских атак.
Бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире 24 Канала отметил, что полного блэкаута россиянам достичь не удастся. Однако в некоторых регионах и городах возможны отключения электроэнергии на непредсказуемый период – от нескольких часов до двух суток.