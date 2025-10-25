Будут ли работать банкоматы во время блэкаутов?

Для обеспечения работы банковская система в режиме 24/7 Нацбанк еще 3 года назад инициировал программу Power Banking, рассказал в комментарии 24 Канал член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман.

Смотрите также Впервые с начала 2025 года: НБУ поднял курс доллара до 42 гривен

По словам эксперта, эта программа должна была обеспечить непрерывную работу банковской системы независимо от того есть свет или нет.

И сегодня благодаря ей около 2 400 отделений по всей территории Украины могут работать в условиях блэкаута, то есть они имеют альтернативные источники питания и связи.

Василий Фурман Член Совета НБУ, доктор экономических наук Сегодня банковская система Украины готова к работе в любых условиях. Потому что мы к этому готовились еще три года назад.

По словам Фрумана, этот вопрос постоянно находится на контроле руководства Нацбанка. НБУ регулярно дискутирует и обменивается информацией с банкирами по работе системы.

Недавно была статистика, что когда в Чернигове и других крупных городах были периоды блэкаута в течение какого-то времени, то банковская система в тех городах полностью работала,

– подчеркнул эксперт.

Как обстрелы влияют на экономику Украины?

Член совета НБУ добавил, что сейчас для Украины очень важно функционировать дальше несмотря на любой вызов. Ведь обстрелы энергосистемы также негативно отражаются и на экономике государства.

Фурман привел в пример недавние обновленные макроэкономические прогнозы Нацбанка:

Ранее НБУ прогнозировал рост ВВП в 2025 году на уровне 2,1%, а в октябре уменьшил ожидания до 1,9%.

По словам Фурмана, обстрелы энергосистемы и газовой инфраструктуры негативно повлияли на экономический рост именно в этом году.

Что касается банковской системы, если говорить об этом году, то мы работаем достаточно эффективно, успешно. Мы видим, как растут остатки средств в банковской системе. Если мы говорим о кредитовании, то в этом году кредитование или физических лиц, или корпоративных клиентов растет темпами около 30%. Это очень хороший показатель,

– добавил член совета НБУ.

Важно! Фурман подчеркнул, что банковская система также очень активно кредитует энергетические проекты в Украине.

Когда могут отменить отключение света?