У сусідів завжди є світло, а у мене – ніколи: чому електроенергія не зникає рівномірно

Остання російська ракетна атака спричинила пошкодження української енергосистеми, погіршивши ситуацію. Через це в оселях українців все частіше зникає світло, а деяких регіонах електроенергії немає більшу частину часу.

У найбільш постраждалих регіонах країни світла може не бути по 12-14 годин на добу. При цьому, у деяких районах відключень електроенергії може не бути. Чому так відбувається, дізнавались журналісти 24 каналу.

Актуально "Помиратимемо від холоду": у мережі показали, як Росія довела окупований Донецьк до катастрофи

Особливості побудови енергосистеми

Нерівномірні відключення у різних містах та районах – це не питання справедливості. Так стається через те, що різні оселі, навіть поруч, можуть мати різні джерела живлення.

Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Через особливості побудови енергосистеми, які закладалися ще 40-50 років тому, деякі будинки підключено до мережі, яка об'єднана з критичною інфраструктурою, а деякі – ні. При будуванні комусь надали дозвіл на підключення, а комусь ні. Тому, у деяких районах може взагалі не бути відключень світла.

Команду на аварійні відключення електроенергії, які використовуються для стабілізації, дає диспетчер. Тобто, їх неможливо спланувати або передбачити заздалегідь.

Ми маємо 15 хвилин на виконання команди диспетчера. Інколи це одна черга, інколи кілька в різному порядку, інколи майже всі – все залежить від стану енергосистеми на ту годину, від того яке завелике навантаження потрібно зняти. Тому при цьому вивести якусь закономірність або окреслити чіткі години у нас немає можливості,

– пояснюють в "Укренерго"

У яких регіонах ситуація найскладніша

Під час останньої ракетної атаки 15 листопада Росія завдала чергового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Києва, Львова, Харкова, Рівного, Кропивницького, Житомира та Хмельниччини. Проте, найгірша ситуація з відключеннями у тих областях, які постійно піддаються обстрілам. До прикладу, у Харкові, який постійно обстрілюють, подекуди 12-14 годин немає світла.

Після влучань багато регіонів західної України залишились без світла. Але загалом в центральній Україні відключення відбуваються набагато частіше, аніж на західній. Знову ж таки, це не питання того, чому в Києві немає світла, а в Хмельницькому є. Це відбувається тому, що так роками була вибудована наша енергосистема,

– пояснює Олег Попенко

Чи буде збільшуватись тривалість відключень