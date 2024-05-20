Чи триватимуть відключення світла влітку: відповідь Укренерго

Внаслідок атак росіян, була пошкоджена значна частина енергосистеми України. Регулятор ввів вимушені відключення.

Чи будуть відключення

Потепління значно зменшило потребу українців у електроенергії. Проте, повністю уникнути відключень поки не вдасться, завив у ефірі телемарафону голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає 24 Канал.

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Володимир Кудрицький Голова правління НЕК "Укренерго" Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня.

Щобільше, Кудрицький вважає, що відключення триватимуть не тільки влітку. Обмежувати постачання доведеться також у осінній та зимовий сезон. Відключення це вимушена міра, яка має тривати поки енергосистема не відновиться.

У якому стані енергосистема зараз

Українська енергосистема потерпає від російських атак. Ремонт на деяких об'єктах, через завдані пошкодження, може тривати близько року (це необхідний термін для виготовлення частини обладнання).

Станом на тепер, завдані збитки від російських обстрілів енергетичного сектору, перевищили 1 мільярд доларів. Дефіцит потужностей сягнув 8 гігаватів.