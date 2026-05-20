Спекотні вечори без світла: яких відключень чекати українцям влітку 2026 року

Наближення літа в умовах війни може принести для українців нову хвилю відключень через дефіцит у пошкодженій енергосистемі. Укренерго та експерти говорять, що ситуація залежатиме від погоди, перебігу війни та відновлення генерації, але кілька годин без світла на добу цілком ймовірні.

Чи варто очікувати масштабних відключень світла влітку?

У разі несприятливої погоди потреби українських споживачів не вдасться покрити за допомогою сонячних електростанцій та імпорту з Європи. Тривалість та частота знеструмлень також залежатимуть від обстрілів енергоінфраструктури Росією. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Андрій Закревський.

За словами експерта, українські енергетики врахували досвід аномально спекотного літа 2024 року, коли в країні тривали масштабні відключення світла. Відтоді блоки атомних електростанцій почали виводити в ремонт за іншим графіком, а також значно зросла кількість побутових сонячних електростанцій (СЕС).

Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Мені здається, найголовніша різниця полягає в тому, що ремонт і перезавантаження атомних блоків почали не влітку, як тоді, а тривають уже. Блоки виходитимуть у ремонт не так сконцентровано. Враховано досвід 2024 року, але все одно перезавантажувати й виконувати регламентні роботи потрібно. На другому місці за важливістю – неймовірна різниця в кількості фотоелектричних панелей, які закупила Україна за останні два роки. Їх закупили вже на гігавати.

На думку Андрія Закревського, цьогоріч фактор погоди матиме вплив на ситуацію зі знеструмленнями, однак проблеми створюватиме не спека при ясному небі, а хмарна погода. Експерт каже, що оскільки в Україні широкого розповсюдження набули сонячні панелі в побуті, сумарна встановлена потужність цього типу електростанцій перевищила 7 гігаватів і наближається до тієї, яку забезпечує атомна генерація.

Довідково: за даними Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй від 2023 року, доступні потужності трьох АЕС на підконтрольній Україні території становлять 7,68 гігавата. На максимальну потужність станції виходять переважно взимку, оскільки на літо припадає період планових ремонтів.

В пресслужбі Укренерго на запит 24 Каналу розповіли, що за найкращого сценарію Україна зможе пройти літо без відключень світла в разі відсутності масованих російських обстрілів, за безаварійної роботи обладнання на електростанціях і в системі передачі, а також при помірних температурах і сприятливих економічних умовах для імпорту електроенергії. Проте Укренерго готується до будь-якого розвитку подій.

Хоча загальне споживання влітку менше, ніж під час зимових морозів, у періоди спеки навантаження на електромережу різко зростає. Масове використання кондиціонерів у житловому та бізнес-секторах потребує значних обсягів електроенергії. Поєднання найнижчого рівня генерації із піковим споживанням через спеку в липні та серпні створює ризики виникнення локального або загального дефіциту в енергосистемі,

– говорять в Укренерго.

Як пояснили в компанії, специфіка літнього сезону створює виклики для балансування енергосистеми. По-перше, влітку виробництво електроенергії АЕС знижується через планові ремонти, під час яких виконують обслуговування й перевантаження паливних елементів. По-друге, падає ефективність гідроелектростанцій, оскільки в посушливі періоди бракує води для роботи гідроагрегатів на максимальній потужності.

Також влітку зупиняється частина теплоелектроцентралей (ТЕЦ), для яких виробництво електроенергії технічно неможливе окремо від генерації тепла для централізованого опалення. Водночас енергосистема втратила значний обсяг доступної потужності теплоелектростанцій через російські удари.

Які прогнози щодо тривалості відключень світла на літо?

Обмеження електропостачання в Україні можуть вимушено запровадити з огляду на кілька причин. З одного боку, спека при ясній погоді підвищуватиме ефективність роботи сонячних електростанцій. Проте з іншого – зростатиме рівень споживання електроенергії через роботу кондиціонерів.

Як зауважує експерт Андрій Закревський, проблемним буде поєднання спекотної та хмарної (або й дуже вітряної) погоди в Україні та країнах ЄС, звідки імпортують електроенергію. За таких умов вечірні піки споживання покривати не вийде, тож енергетики іноді матимуть вводити відключення світла.

У нас що взимку, що влітку потреба 15 – 18 гігаватів потужності у пікові вечірні години споживання, а є тільки 11 (завдяки імпорту та АЕС, – 24 Канал). Коли імпорт буде дуже дорогим у вечірні години, тобто ціна стрибатиме високо, спрацюють прайс-кепи, і він буде недоступним. У такі моменти буде не вистачати потужності, і це означатиме, що по 3 – 4 години буде світла,

– говорить експерт.

Якщо ж додадуться удари по розподільних вузлах атомних електростанцій, ситуація може бути гіршою. З погляду Андрія Закревського, за такого сценарію електроенергія буде недоступною для споживачів тижнями у вечірні години.

Нагадаємо, що в Україні діють граничні ціни (прайс-кепи) на закупівлю електроенергії. Вище за них трейдери не купують за кордоном, оскільки через обмеження не зможуть продати на українському ринку за ціною, яка покриває їхні витрати та маржу.

Що кажуть інші експерти про перспективу знеструмлень під час спеки?

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає реалістичним сценарій тривалих відключень світла в Україні цього літа, повідомляють "Новини.LIVE". На думку експерта, ситуація насамперед залежатиме від інтенсивності спеки та ворожих обстрілів.

Посилаючись на досвід 2023 і 2024 років, він прогнозує можливість знеструмлень по 6 – 8 годин на добу при температурі повітря понад 30 – 35 градусів, оскільки можливість покривати пікові ранкові й вечірні навантаження практично відсутня через пошкодження ТЕЦ і ГЕС.

Подібний прогноз у коментарі 24 Каналу озвучував експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він наголосив, що ситуація в енергосистемі нині є сприятливішою порівняно з 2024 роком, оскільки промисловість споживатиме менше електроенергії, на пошкоджених теплоелектростанціях є блоки в робочому стані, а СЕС вийдуть на пікову ефективність.

З огляду на це, навіть у разі аномальної спеки перебої зі світлом можуть тривати максимум 7 – 8 годин на добу в піковий час. Якщо ж літо буде звичайним, обмеження стосуватимуться насамперед промисловості, а відключення для населення сягатимуть 3 – 5 годин залежно від регіону й району. Проте удари по ТЕС і підстанціях можуть скоригувати цей прогноз, і знеструмлення будуть тривалішими.

Що це означає для українців?

Укренерго наголошує, що в становищі України критично важливим є раціональне використання електроенергії. Споживачам радять уникати одночасного ввімкнення потужних електроприладів, особливо ввечері. Натомість енергоємні процеси рекомендують переносити на день.

Споживання електроенергії зростає пропорційно підвищенню температури повітря влітку, однак періоди максимального навантаження на мережу не завжди збігаються. Наприклад, у робочі дні денний пік припадає орієнтовно на 11:00 – 18:00, коли бізнес та промисловість працюють найактивніше, а кондиціонери вмикають для охолодження. Вечірній же пік є відчутнішим і настає з 19:00 до 22:00, коли люди повертаються додому й одночасно вмикають багато побутової техніки, зокрема для охолодження будинків після спекотного дня.

Отож, стабілізувати роботу енергосистеми та мінімізувати ризики знеструмлень допомагає збалансоване споживання електроенергії.

Яка ситуація в енергосистемі України зараз?

Споживання електроенергії нині відповідає сезонним показникам. Укренерго готується до літніх піків, формуючи запаси ремонтного обладнання та продовжуючи будівництво антидронового захисту. Також триває планове обслуговування магістральних ліній: заміна пошкоджених опор, дротів та грозозахисту.

Водночас Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах енергоінфраструктури, тож унаслідок дронових та артилерійських атак на ранок 20 травня були знеструмлення. Без світла залишалися споживачі у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Сумській областях.

Також через негоду зазнали пошкоджень лінії електропередач. Через це станом на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 30 населених пунктів на Полтавщині, Київщині та Чернігівщині.