На надсекретних об’єктах в Україні розташували акумулятори від США. Вони мають забезпечити безперебійне електропостачання.

Як акумулятори США захистять українську енергетику?

США доставили Україні величезні батареї для захисту енергосистеми, повідомляє 24 Канал з посиланням на WSJ.

Українська енергомережа витримала три зими російських бомбардувань, проте відтоді Росія наростила виробництво дронів, що робить цю зиму ще більш небезпечною для України. Тепер енергопостачальники роблять ставку на мережу акумуляторів американського виробництва, що зберігаються в суворо секретних місцях, щоб забезпечити безперебійне електропостачання.

За даними видання, акумуляторні батареї загальною потужністю 200 мегаватів здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків приблизно дві години. Вони під'єднані до енергосистеми і забезпечують електропостачання в разі відключення іншого джерела, наприклад, теплової електростанції.

Це еквівалентно електропостачанню міста розміром із Вашингтон. При цьому, найголовніше, що під час бомбардувань енергоблоки дають інженерам час для відновлення електропостачання та запобігання відключень електроенергії,

– пише WSJ.

Інформація про їхнє конкретне місцезнаходження і заходи захисту зберігають в секреті. Проте відомо, що це шість об’єктів. Також важливою перевагою для України є їхня модульність. Кожен блок можна відключати і замінювати, не впливаючи на інші елементи.

За даними WSJ, програма зі створення мережі з акумуляторних батарей в Україні оцінюється в 140 мільйонів доларів, її завершили в серпні 2025 року.

Чи готова Україні до опалювального сезону?

Станом на 2 жовтня 2025 року запаси газу в Україні становлять 8,353 мільярда кубічних метрів, що більше, ніж минулого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані аналітичного центру Bruegel.

Проте Україні, аби пережити опалюваний сезон, потрібно орієнтовно 13,2 мільярда кубічних метрів газу. Але російські атаки на енергетичну інфраструктуру ускладнюють ситуацію.

