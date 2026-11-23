Тривалі блекаути та відсутність реакції комунальників змусили владу змінити підхід до контролю за послугами. Вже незабаром українці отримають новий інструмент, який змусить відповідальні служби реагувати на проблеми миттєво.

Що зміниться для українців під час блекаутів і хто тепер відновлюватиме мережі

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством розвитку громад незабаром запустять єдину цифрову платформу для фіксації комунальних проблем. На цьому порталі кожен українець зможе оперативно повідомити про відсутність світла, тепла чи водопостачання у своїй оселі, про що пише прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Завдяки цим даним уряд бачитиме реальну картину руйнувань та зможе реагувати на скарги в режимі 24/7. Головна мета нововведення – назавжди в минулому залишити ситуації, коли люди сидять без електроенергії по кілька днів, а місцеві служби ігнорують їхні звернення.

Важливо! Окрім запуску порталу, за дорученням президента до ремонтних робіт екстрено залучають Державну спеціальну службу транспорту (ДССТ), яка підпорядковується Міноборони. Звичайні цивільні комунальники часто не мають ані спеціальної техніки, ані можливості швидко працювати в умовах постійних бойових дій та обстрілів.

Тому Міноборони та ЗСУ вже отримали наказ знайти серед військовослужбовців фахових інженерів та електриків. Їх об'єднають у спеціальний резерв за регіональним принципом, щоб миттєво перекидати на найскладніші ділянки, особливо у прифронтових зонах.

Коли повернуть тепло та воду в Одесі і Києві

Наразі найскладніша ситуація зберігається на півдні, де росіяни методично вибивають лінії електропередачі. В Одесі більша частина міста вже з водою, проте близько 240 тисяч мешканців досі залишаються без опалення, хоча підключення котелень триває безперервно.

У Києві на правобережній частині мережу поступово наповнюють водою, а вже наступного тижня уряд ухвалить окремі рішення щодо пріоритетного водопостачання столиці. Алгоритм дій для критичних ситуацій зроблять єдиним для всієї країни, але з урахуванням специфіки кожного регіону.

Зверніть увагу! Створення резервів та нових платформ є прямою відповіддю на зміну тактики ворога. Як повідомлялося раніше, росіяни намагаються повністю відрізати від енергоджерел Одесу та Дніпро, цілеспрямовано знищуючи магістральні мережі.

Через масштабні руйнування інфраструктури енергетики фізично не можуть передати споживачам необхідну потужність, що призводить до тривалих блекаутів. Саме тому в українських містах, зокрема на Лівобережному масиві Києва, зараз екстрено будують системи резервного теплопостачання, щоб захистити населення від замерзання взимку.