Ситуація зі світлом в Україні: чи чекати на погіршення

Ще в травні в Україні почалися відключення світла, через пошкодження енергетики. Проте згодом ситуація може погіршитися, якщо будуть для цього деякі умови.

Чому ситуація може погіршитися

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів для 24 Каналу, що на погіршення ситуації з відключеннями світла, буде впливати декілька чинників.

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Сергій Коваленко Генеральний директор YASNO Найголовніше – чи зможуть українці й бізнес навчитися і дотримуватися енергоефективного стилю життя. Поки на літо прогноз складний, оскільки кондиціонери та інша кліматична техніка піднімуть рівень споживання. Відключення цілком імовірні. Втім, влітку їх переносити легше. На вулиці тепло, світовий день довший. Тож сподіватимемося на краще.

Інші чинники, які можуть вплинути на відключення:

чи зможе Україна розширити імпорт електроенергії з Європи;

чи будуть нові обстріли;

як швидко ми зможемо відремонтувати та відновити пошкоджене обладнання.

Що буде взимку

Також він сказав, що українцям варто підготуватися до складної зими. Частина об'єктів енергосистеми вже не підлягають ремонту.

До складної зими із відключеннями готуватися варто, хоча б через те, що наш ворог – Росія і він дуже підступний. Ми не можемо насамперед знати їхні плани. Але якщо дивитися на поточну ситуацію, то так, зима буде непростою. Як я вже сказав, ми втратили багато генерації. Що і скільки встигнуть відновити енергетики, щоб повернути у мережу, важко сказати зараз. Певна кількість об'єктів відновленню не підлягають. Але точно можна сказати, що взимку навантаження на енергосистему буде великим,

– пояснив Коваленко.

З 1 червня тариф на електроенергію для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук наголосила, що теперішній тариф дозволить продовжувати ремонт в енергосистемі.