Як зміниться нічний тариф після зростання фіксованого

Відповідно до рішення Кабміну з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року в Україні зафіксовано новий тариф на електроенергію для побутових споживачів – 4,32 гривні за кіловат.

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Нагадуємо! З 1 червня 2023 року по 31 травня 2024 року діяв фіксований тариф на світло на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину.

Водночас тариф "день-ніч" для населення не скасовується, а нарахування за ним відбуватиметься як і раніше, тобто залежно від часу доби, але з урахування нової ціни за кіловат.

Які ціни на сьогодні

Тарифи "день-ніч" для двозонного лічильника

з 07:00 до 23:00 години – 4,32 гривні за кіловат,

а 23:00 до 07:00 години – 2,16 гривні за кіловат.

Тарифи "день-ніч" для тризонних лічильників

з 08:00 до 11:00 та 20:00 до 22:00 – коефіцієнт становить 1,5, ціна – 6,48 гривні за кіловат,

з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – коефіцієнт 1, ціна – 4,32 гривні за кіловат,

з 23:00 до 07:00 – коефіцієнт 0,4, ціна – 1,73 гривні за кіловат.

Скільки платитимуть українці за нічним тарифом Якщо в середньому щомісяця споживати десь 250 – 300 кіловатів, з яких половина припадатиме на нічний тариф за двозонним лічильником, тоді платіжка за світло може обійтися в 810 – 972 гривні, замість 1 080 гривень за фіксованим тарифом.

Цікаві факти про тариф "день-ніч"

Чимала кількість споживачів мають однозонний лічильник. Це означає, що незалежно від часу доби тариф на світло завжди однаковий. Втім тариф "день-ніч" для двозонних та тризонних лічильників, який діє в години мінімального навантаження в енергосистемі, дозволяє сплачувати за електроенергію в рази менше.

Для заощадження електроенергії вигідніше використовувати двозонний або тризонний лічильник, порівняно з однозонним. Двозонні лічильники ведуть облік електроенергії по двох зонах – день та ніч, а тризонні по трьох зонах – пікова година, напівпікова година та ніч.

Зауважте! У такі періоди можна планувати прання, полив городу, нагрівання води у бойлері, включення електроопалення тощо.