Почему ситуация может ухудшиться

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал для 24 Канала, что на ухудшение ситуации с отключениями света, будет влиять несколько факторов.

Читайте также Выгоднее и дешевле: 5 фактов о тарифе "день-ночь"

Сергей Коваленко Генеральный директор YASNO Самое главное – смогут ли украинцы и бизнес научиться и придерживаться энергоэффективного стиля жизни. Пока на лето прогноз сложный, поскольку кондиционеры и другая климатическая техника поднимут уровень потребления. Отключения вполне вероятны. Впрочем, летом их переносить легче. На улице тепло, световой день длиннее. Поэтому будем надеяться на лучшее.

Другие факторы, которые могут повлиять на отключения:

сможет ли Украина расширить импорт электроэнергии из Европы;

будут ли новые обстрелы;

как быстро мы сможем отремонтировать и восстановить поврежденное оборудование.

Что будет зимой

Также он сказал, что украинцам стоит подготовиться к сложной зиме. Часть объектов энергосистемы уже не подлежит ремонту.

К сложной зиме с отключениями готовиться стоит, хотя бы потому, что наш враг – Россия и он очень коварный. Мы не можем прежде всего знать их планы. Но если смотреть на текущую ситуацию, то да, зима будет непростой. Как я уже сказал, мы потеряли много генерации. Что и сколько успеют восстановить энергетики, чтобы вернуть в сеть, трудно сказать сейчас. Определенное количество объектов восстановлению не подлежат. Но точно можно сказать, что зимой нагрузка на энергосистему будет большой,

– объяснил Коваленко.

Напомним! С 1 июня тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что нынешний тариф позволит продолжать ремонт в энергосистеме.