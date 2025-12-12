Укр Рус
Економіка Новини економіки Нерівномірні відключення та експорт електроенергії: у ЦПД спростували фейкові наративи
12 грудня, 11:57
3

Нерівномірні відключення та експорт електроенергії: у ЦПД спростували фейкові наративи

Валерія Моргун
Основні тези
  • Міненерго України заявило, що вся доступна генерація електроенергії спрямовується виключно на внутрішнє споживання, а її експорт не здійснюється.
  • Центр протидії дезінформації спростував фейки про нерівномірний розподіл електроенергії та продаж її в ЄС, пояснюючи відключення наслідками російських атак на енергосистему.

У мережі наразі фіксується активна дезінформаційна кампанія. У її рамках поширюються спекулятивні, маніпулятивні та брехливі тези щодо відключень світла в Україні.

Що відомо про відключення світла та поширення фейків?

Ресурси поширюють твердження, що нібито українська влада "несправедливо розподіляє електроенергію між регіонами", пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Читайте також Під час атаки по Одещині зазнала значних пошкоджень вже двадцята підстанція в області 

Фейки свідчать, що східні області залишаються без світла, а на заході країни "світяться кафе". Також поширюється старий пропагандистський наратив: Україна "продає електрику в ЄС, поки її громадяни сидять без світла".

Водночас у Міненерго повідомили, що Україна не експортує електроенергію. Зокрема вся доступна генерація в країні зараз спрямовується виключно на покриття внутрішнього споживання.

Річ у тім, що внаслідок масованих ракетно-дронових російських атак в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились, тоді як потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак.

Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання – відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється,
– йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації наголосили: поширення подібних наративів – це типовий приклад інформаційної операції, яку проводять росіяни. Їхня мета наразі:

  1. спровокувати розкол у суспільстві;
  2. дестабілізувати внутрішню ситуацію;
  3. посіяти конфлікт між мешканцями різних регіонів України.

Насправді єдина причина відключень світла – терористичні удари росіян по енергетичній інфраструктурі,
– нагадали у ЦПД.

Важливо! Різниця в масштабах відключень між різними регіонами пояснюється тим, що ворог свідомо атакує не лише об’єкти генерації, а й лінії передачі електроенергії.

Що ще відомо про відключення світла?

  • У ніч на п'ятницю, 12 грудня, Росія завдала ударів по енергетичних об'єктах Одещини. Крім того, вночі понад шість годин поспіль росіяни атакували безпілотниками одну з державних вугледобувних шахт.

  • Внаслідок приблизно 18 влучань, сталася пожежа. Двоє працівників поранені. Оперативні служби ліквідували загоряння.

  • У всіх областях діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Найважча ситуація спостерігається у прикордонних та прифронтових регіонах.