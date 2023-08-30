Є шанс обійтися без відключень: за яких умов Україна уникне блекауту

Нині триває відновлення енергосистеми України, яка поки знаходиться у "достатньо нормальному стані". У випадку, якщо ця зима пройде без особливих морозів та обстрілів, відключень можна буде уникнути.

Чи вдасться Україні уникнути відключень світла

Сергій Дяченко розповів, що за сприятливих умов уникнути відключень світла вдасться. Багато чого залежить від погодних умов.

Читайте також Через негоду й обстріли знеструмлення на Львівщині: де є проблеми зі світлом 30 серпня

Сергій Дяченко Голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Зараз велика кількість обладнання ремонтується, й обіцяють, що до опалювального сезону все буде відремонтовано, тому дефіциту не повинно бути. Але буде залежати також і від суворості зими, щоб не виникало додаткового навантаження на енергосистему через низькі температури. Якщо зима буде поміркована, то у нас не повинно виникати аварійних режимів роботи та графіків постачань електроенергії.

Він наголосив, що багато обладнання вже привели у робочий стан.

Не вдалося повністю поновити можливості зруйнованих теплових електростанцій, там серйозні руйнування, тож не все приведено до ладу, враховуючи наші реалії та брак коштів. Але енергосистема приведена у достатньо нормальний стан, який може забезпечити нам проходження осінньо-зимового періоду. Якщо не буде додаткових руйнувань,

– додав він.

Не варто забувати, що ворог буде намагатися знову завдати шкоди для населення. Також він сказав, що експорт електроенергії до Словаччини та Молдови минулої неділі, став можливим через профіцит у денному мінімумі.

Увечері того ж дня, коли підвищився попит, ми її знову імпортували у значно більших обсягах. Тому ця подія не є знаковою і робити з цього катастрофу також не варто. … Зараз величезна кількість блоків перебувають у ремонті, наприклад чотири блоки атомних станцій, а також багато блоків теплових електростанцій. Тому й виник дефіцит. … Коли всі блоки будуть введені в експлуатацію, можливо, також з’явиться спроможність у невеликих обсягах експортували електрику в певні періоди,

– підсумував Дяченко.

На його думку, ця подія не була знаковою, тому що Україна змушена імпортувати електроенергію через її дефіцит.

Чи має Україна достатньо газу до опалювального сезону

Нині в сховищах України знаходиться близько 14 мільярдів кубічних метрів газу. У телемарафоні голова правління "Нафтогаз" Олексій Чернишов висловив сподівання, що до початку опалювального сезону накопичень буде ще більше.

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз України" Нам уже фактично вдалося досягти цифри 14 мільярдів кубічних метрів газу. Таким чином, ми виконаємо і навіть перевиконаємо передбачену позначку 14,7 мільярда кубометрів.

На його думку, Україна зможе забезпечити свої потреби під час опалювального сезону самостійно.