Фейкові відключення світла: про що попередили в Укренерго

Цьогоріч планові відключення не застосовувалися. Однак, регулярно відбувалися інформаційні вкиди про імовірність цього, аби дезорієнтувати громадян.

Що відомо про новий фейк

Фейки про відключення світла уже неодноразово з'являлися в українському інформаційному просторі. Нещодавно Укренерго повідомив про фейковий Telegram-канал, який сіяв паніку серед суспільства.

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Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. Цього разу вони створили фейковий телеграм-канал про відключення, скопіювавши наш логотип,

– повідомляють представники Укренерго.

У виявленому Telegram-каналі розповсюджувалася неправдива інформація, зокрема, фейкові графіки відключень.

Де дізнатися правдиву інформацію

Достовірну інформацію публікують на офіційних ресурсах Укренерго. Дані про певні населені пункти можна знайти на сайті та у соцмережах місцевих обленерго.

Щоб дізнаватися інформацію швидко, можна і не використовувати сторонні ресурси. Достатньо лише зайти в електронний кабінет споживача.

Чому нещодавно відбувалися відключення

Росія здійснює масштабні обстріли України. Зокрема, 22 і 24 березня атаки росіян спричинили значний дефіцит в енергосистемі. Щобільше, частина пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури тепер не підлягає відновленню.

Аби урегулювати ситуацію, на місцях здійснювали аварійні відключення. Наприклад, на минулому тижні в Одесі та Одеському районі ДТЕК попередив про неможливість встановлення графіків, адже пошкодження системи були занадто сильними і спрогнозувати час завершення ремонтних робіт неможливо.