Фейкові відключення світла: про що попередили в Укренерго
Джерело:Укренерго
Цьогоріч планові відключення не застосовувалися. Однак, регулярно відбувалися інформаційні вкиди про імовірність цього, аби дезорієнтувати громадян.
Що відомо про новий фейк
Фейки про відключення світла уже неодноразово з'являлися в українському інформаційному просторі. Нещодавно Укренерго повідомив про фейковий Telegram-канал, який сіяв паніку серед суспільства.
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Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. Цього разу вони створили фейковий телеграм-канал про відключення, скопіювавши наш логотип,
– повідомляють представники Укренерго.
У виявленому Telegram-каналі розповсюджувалася неправдива інформація, зокрема, фейкові графіки відключень.
Де дізнатися правдиву інформацію
Достовірну інформацію публікують на офіційних ресурсах Укренерго. Дані про певні населені пункти можна знайти на сайті та у соцмережах місцевих обленерго.
Щоб дізнаватися інформацію швидко, можна і не використовувати сторонні ресурси. Достатньо лише зайти в електронний кабінет споживача.
Чому нещодавно відбувалися відключення
Росія здійснює масштабні обстріли України. Зокрема, 22 і 24 березня атаки росіян спричинили значний дефіцит в енергосистемі. Щобільше, частина пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури тепер не підлягає відновленню.
Аби урегулювати ситуацію, на місцях здійснювали аварійні відключення. Наприклад, на минулому тижні в Одесі та Одеському районі ДТЕК попередив про неможливість встановлення графіків, адже пошкодження системи були занадто сильними і спрогнозувати час завершення ремонтних робіт неможливо.