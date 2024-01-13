Кому можуть відключити світло за борги: пояснює YASNO

Важливо нагадати, що раніше анонсоване відключення через несплату рахунків мало відбутися починаючи з 29 січня. Проте, воно не зачепить українців масово, адже компанія обслуговує приватних абонентів на території Київської та Дніпропетровської областей.

Коли відключатимуть електроенергію

Отже, відключення буде проводитися відповідно до чіткої черговості — залежно від розміру заборгованості та термінів її непогашення. Нині нараховується понад 70 тисяч боржників.

Читайте також: Відключення світла за борги повернули: чи чекати далі підняття тарифів

Ні, ми не відключатимемо всіх підряд. У нас є чіткі критерії і за сумою, і за “віком” заборгованості. Поки що таких кандидатів на відключення понад 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області. Їхній загальний борг становить понад 600 мільйонів гривень,

— зазначено у публікації.

Сергій Коваленко зазначив, що усі платежі за рахунками – будуть використовуватися виключно для підтримки енергетичної сфери України, адже вона продовжує відчувати наслідки систематичних атак російської армії.

Як проводитимуть відключення

Також гендиректор підкреслив, що відключення не проводитимуться одномоментно. А кожен боржник отримає попередження заздалегідь, щоб мати можливість хоча б частково погасити свої заборгованості.

Для тих, кому сплачувати складно, держава розробила субсидії. Наразі їх можна оформити за спрощеною процедурою,

– зауважив Коваленко.

Нагадаємо, що уряд зняв мораторій від 24 березня 2022 року на відключення ЖКП у разі заборгованості українців. Також у разі злісної несплати за рахунками споживачам знову нараховуватимуться пеня та штрафи.

Ці кошти необхідні компанії для капітальних ремонтів та відновлення систем, тому українці мають відповідально ставитись до оплати комунальних рахунків.