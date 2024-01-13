Коли відключатимуть електроенергію

Отже, відключення буде проводитися відповідно до чіткої черговості — залежно від розміру заборгованості та термінів її непогашення. Нині нараховується понад 70 тисяч боржників.

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Ні, ми не відключатимемо всіх підряд. У нас є чіткі критерії і за сумою, і за “віком” заборгованості. Поки що таких кандидатів на відключення понад 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області. Їхній загальний борг становить понад 600 мільйонів гривень,

— зазначено у публікації.

Сергій Коваленко зазначив, що усі платежі за рахунками – будуть використовуватися виключно для підтримки енергетичної сфери України, адже вона продовжує відчувати наслідки систематичних атак російської армії.

Як проводитимуть відключення

Також гендиректор підкреслив, що відключення не проводитимуться одномоментно. А кожен боржник отримає попередження заздалегідь, щоб мати можливість хоча б частково погасити свої заборгованості.

Для тих, кому сплачувати складно, держава розробила субсидії. Наразі їх можна оформити за спрощеною процедурою,

– зауважив Коваленко.

Нагадаємо, що уряд зняв мораторій від 24 березня 2022 року на відключення ЖКП у разі заборгованості українців. Також у разі злісної несплати за рахунками споживачам знову нараховуватимуться пеня та штрафи.

Зауважте! Ці кошти необхідні компанії для капітальних ремонтів та відновлення систем, тому українці мають відповідально ставитись до оплати комунальних рахунків.