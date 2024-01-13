Коли відключатимуть електроенергію
Отже, відключення буде проводитися відповідно до чіткої черговості — залежно від розміру заборгованості та термінів її непогашення. Нині нараховується понад 70 тисяч боржників.
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Ні, ми не відключатимемо всіх підряд. У нас є чіткі критерії і за сумою, і за “віком” заборгованості. Поки що таких кандидатів на відключення понад 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області. Їхній загальний борг становить понад 600 мільйонів гривень,
— зазначено у публікації.
Сергій Коваленко зазначив, що усі платежі за рахунками – будуть використовуватися виключно для підтримки енергетичної сфери України, адже вона продовжує відчувати наслідки систематичних атак російської армії.
Як проводитимуть відключення
Також гендиректор підкреслив, що відключення не проводитимуться одномоментно. А кожен боржник отримає попередження заздалегідь, щоб мати можливість хоча б частково погасити свої заборгованості.
Для тих, кому сплачувати складно, держава розробила субсидії. Наразі їх можна оформити за спрощеною процедурою,
– зауважив Коваленко.
Нагадаємо, що уряд зняв мораторій від 24 березня 2022 року на відключення ЖКП у разі заборгованості українців. Також у разі злісної несплати за рахунками споживачам знову нараховуватимуться пеня та штрафи.