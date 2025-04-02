"Ставимось до світла як до товару": у YASNO пояснили ситуацію з відключенням за борги

З 1 січня 2024 року в Україні скасували мораторій на відключення боржників. Однак 2 квітня у ЗМІ почали поширювати "сенсацію", що нібито будуть відключати світло тим, хто не платить, хоча це не є новиною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву генерального директора YASNO Сергія Коваленка.

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Коваленко пояснив, кому з українців можуть відключати світло

Коваленко зауважив, що кожні кілька місяців у медіа стається "сенсаційне відкриття" – за борги за комуналку можуть відключати. Однак гендиректор YASNO пояснив, що мораторій на відключення боржників скасовано ще 15 місяців тому – з 1 січня 2024 року.

Це був вимушений крок держави, аби не допустити зловживань. Новині, яку сьогодні розносять телеграм-канали – десь 15 місяців,

– заявив Коваленко.

Гендиректор YASNO також пояснив, за яким принципом відбувається відключення боржників. Так, критерії відключення визначені правилами ринку електроенергії, а не постачальником. Крім того, Коваленко наголосив, що постачальник ніколи не зацікавлений в тому, щоб відключати споживача.

"Він зацікавлений отримати оплату за вже спожиту електроенергію, а не відключити його і втратити клієнта", – додав гендиректор YASNO.

Також слід зауважити, що відключення відбуваються лише виключно у тих споживачів, які попри всі способи сповіщення, всі дзвінки, паперові та інші сповіщення ігнорують проблему і відмовляються погашати борг. Якщо для оплати у людини немає коштів, є можливість укласти графік погашення заборгованості

І попри все це розмаїття можливостей, маємо на зараз майже 1,5 мільярда гривень боргу перед YASNO. Тому ставимось до світла, як до товару,

– резюмував Коваленко.

До слова, раніше 24 Канал детально пояснив, кому з українців можуть відключати світло.