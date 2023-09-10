Угорщина може відмовитися від палива з Росії: Орбан каже, що це зміцнить країну

Голова уряду Угорщини Віктор Орбан анонсував намір відмовитися від використання російського палива на єдиній АЕС країни. Про це мовиться в 15 пунктах зміцнення країни.

Орбан наразі є найстаршим главою уряду в Європейському Союзі. Він планує залишатися при владі до 2034 року.

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Угорщина може відмовитися від палива з Росії

У своїй промові Орбан представив план з 15 пунктів для зміцнення Угорщини, яка:

наразі переживає річну рецесію,

відчуває гостру нестачу робочої сили,

є одним із членів ЄС, найбільш залежних від російських енергоносіїв.

План містить у собі спроби інженерного підвищення рівня народжуваності, кроки з модернізації армії та спроби замінити російське ядерне паливо французьким на єдиній атомній електростанції країни, яка зазнає розширення під керівництвом Росії.

Орбан розпочав свою політичну кар'єру як антикомуністичний студентський лідер у 1980-х роках і зробив собі ім'я, сміливо закликавши радянські війська залишити Угорщину ще до падіння залізної завіси. Згодом він позбувся ліберального коріння і правив як правоцентристський консерватор. Після восьми років в опозиції Орбан виграв вибори у 2010 році та повернувся як націоналістичний, проросійський лідер, який протягом останніх 13 років вів Угорщину на схід.

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Орбан хоче лишитися при владі

60-річний Орбан, який перебуває на п'ятому терміні й нещодавно публічно заявив, що залишиться при владі до 2030 року, оприлюднив свою нову мету на щорічній закритій промові перед своїми прихильниками.

Він вступив у конфлікт з ЄС і США через свою безпрецедентну консолідацію влади після повернення на посаду прем'єр-міністра у 2010 році. Орбан поширив свій вплив на всі сфери життя в Угорщині – суди, бізнес, культуру та освіту. Глава уряду побудував потужну пропагандистську машину, яка допомогла йому придушити політичну опозицію.

ЄС призупинив виділення понад 30 мільярдів доларів США, призначених для Угорщини, через проблеми з корупцією та верховенством права. Відносини зі США, союзником НАТО, також зіпсувалися, оскільки Орбан відкинув вимоги послабити контроль і знизити рівень дружності відносин його уряду з Китаєм і Росією.