У ЄС схвалили поетапну відмову від російського газу: коли має припинитися імпорт

Посли країн Європейського Союзу у середу схвалили план блоку щодо поетапної відмови від імпорту російського газу. Вона має відбутися до кінця 2027 року.

Що відомо про рішення Євросоюзу щодо російського газу?

Про це повідомив речник головування Данії в ЄС, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Діятимуть спільно: дві країни планують позови проти ЄС через російський газ

Євросоюз усунув одну з останніх юридичних перепон перед тим, як заборона може набути чинності.

ЄС минулого тижня досяг домовленості щодо закону, який має розірвати енергетичні зв’язки з Росією – колишнім найбільшим постачальником газу до Європи, – після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році,

– йдеться у матеріалі.

Згідно з угодою, Європейський Союз припинить імпорт:

російського скрапленого природного газу до кінця 2026 року;

а трубопровідного газу – до кінця вересня 2027 року.

Заборона на російський газ все ще потребує офіційного затвердження на зустрічі міністрів країн ЄС та Європейським парламентом, перш ніж вона стане законом.

Парламент голосуватиме щодо неї наступного тижня. Водночас міністри Євросоюзу, як очікується, формально схвалять заборону на початку наступного року.

Зверніть увагу! Чиновники ЄС очікують, що обидва органи підтримають угоду переконливою більшістю, попри опозицію Угорщини та Словаччини.

Що ще відомо про позицію Європи щодо газу з Росії?

Нагадаємо, що минулого тижня представники Європарламенту попередньо погодили рішення про повну заборону імпорту російського газу до Євросоюзу з 2027 року. Про це повідомили в Euronews.

У ЄС чітко заявили: навіть після настання миру в Україні, Європа не повернеться до купівлі російського газу. У Європейському Союзі енергетичну залежність вважають помилкою.

Важливо! Наступним етапом має стати заборона на російську нафту – наразі готується новий законопроєкт.

Що відомо про відмову від нафти з Росії?