В ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа: когда должен прекратиться импорт

Послы стран Европейского Союза в среду одобрили план блока по поэтапному отказу от импорта российского газа. Он должен состояться до конца 2027 года.

Что известно о решении Евросоюза по российскому газу?

Об этом сообщил спикер председательства Дании в ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Евросоюз устранил одну из последних юридических преград перед тем, как запрет может вступить в силу.

ЕС на прошлой неделе достиг договоренности относительно закона, который должен разорвать энергетические связи с Россией – бывшим крупнейшим поставщиком газа в Европу, – после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году,

– говорится в материале.

Согласно договору, Европейский Союз прекратит импорт:

российского сжиженного природного газа до конца 2026 года;

а трубопроводного газа – до конца сентября 2027 года.

Запрет на российский газ все еще требует официального утверждения на встрече министров стран ЕС и Европейским парламентом, прежде чем он станет законом.

Парламент будет голосовать по нему на следующей неделе. В то же время министры Евросоюза, как ожидается, формально одобрят запрет в начале следующего года.

Обратите внимание! Чиновники ЕС ожидают, что оба органа поддержат соглашение убедительным большинством, несмотря на оппозицию Венгрии и Словакии.

Что еще известно о позиции Европы по газу из России?

Напомним, что на прошлой неделе представители Европарламента предварительно согласовали решение о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз с 2027 года. Об этом сообщили в Euronews.

В ЕС четко заявили: даже после наступления мира в Украине, Европа не вернется к покупке российского газа. В Европейском Союзе энергетическую зависимость считают ошибкой.

Важно! Следующим этапом должен стать запрет на российскую нефть – сейчас готовится новый законопроект.

Что известно об отказе от нефти из России?