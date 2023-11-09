Українська економіка почала відновлюватись: що про це говорить МВФ

Попри те, що росіяни продовжують атакувати українську критичну інфраструктуру, зерносховища та транспортні розв'язки, українська економіка відроджується. Цьому сприяє значна кількість факторів.

Що відбувається з українською економікою

Відповідно до прогнозу МВФ, цьогорічний показник ВВП України може збільшитись до 3%. Основним фактором зростання економіки є підвищення внутрішнього попиту та значна кількість стабілізаційних реформ.

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Після російського вторгнення, коли економічного зростання впало на 29% у 2022 році, у 2023 році продовжується поступове економічне відродження. Попри тривалі атаки на інфраструктуру України, економіка почала відроджуватися на початку 2023 року, зростання становило 2,4% поквартального зростання із урахуванням сезонних факторів у першому кварталі, та продовжувала зростати у другому кварталі.

– йдеться у повідомленні МВФ

Безумовно, варто розуміти, що чим довше тривають військові дії, тим значнішими будуть витрати на військовий сектор. Зараз обороноздатність України стоїть на першому місці.

У липні НБУ скоротив ключову ставку на 500 базисних пунктів. Це допомогло значно знизити темпи інфляції. Завдяки цьому, відбулося зміцнення курсу гривні і стабілізація валютного ринку.

Міжнародні резерви перевищили очікування. Валові міжнародні резерви перевищили 40 мільярдів доларів станом на кінець серпня. За першим оглядом Механізму розширеного фінансування ці резерви дорівнюють обсягу імпорту товарів та послуг у наступному році протягом 4,1 місяця. Це частково відображує кращій, ніж очікувалося, платіжний баланс рахунків. Контроль за капіталами також допоміг стримали відтік фінансових рахунків. Притік прямих іноземних інвестицій протягом року становив близько 2 мільярдів доларів, а нижчий за очікуваний відтік іноземної валюти з банківської системи також допоміг утримати сильні позиції для міжнародних резервів.

– кажуть представники МВФ

Варто зазначити і те, що бюджетний дефіцит цьогоріч став більшим. Значні видатки на оборону не можуть повністю компенсуватися внутрішніми надходженнями. Основне фінансування бюджету усе ж відбувається завдяки грошовій допомозі країн-партнерів.

Банківська система поступово відновлюється. Попри стабілізацію фінансового сектору, важливим кроком до значних покращень залишається запровадження реформ, зокрема антикорупційних.