Что происходит с украинской экономикой

Согласно прогнозу МВФ, показатель ВВП Украины в этом году может увеличиться до 3%. Основным фактором роста экономики является повышение внутреннего спроса и значительное количество стабилизационных реформ.

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После российского вторжения, когда экономический рост упал на 29% в 2022 году. Несмотря на продолжающиеся атаки на инфраструктуру Украины, экономика начала возрождаться в начале 2023 года, рост составил 2,4% поквартального роста с учетом сезонных факторов в первом квартале и продолжала расти во втором квартале.

– говорится в сообщении МВФ

Безусловно, следует понимать, что чем дольше продолжаются военные действия, тем значительнее будут расходы на военный сектор. В настоящее время обороноспособность Украины стоит на первом месте.

В июле НБУ сократил ключевую ставку на 500 базовых пунктов. Это помогло значительно снизить темпы инфляции. Благодаря этому произошло укрепление курса гривны и стабилизация валютного рынка. Валовые международные резервы превысили 40 миллиардов долларов по состоянию на конец августа. По первому обзору Механизма расширенного финансирования эти резервы равны объему импорта товаров и услуг в следующем году в течение 4,1 месяца. Контроль за капиталами также помог сдержали отток финансовых счетов. Приток прямых иностранных инвестиций в течение года составил около 2 миллиардов долларов, а ниже ожидаемого оттока иностранной валюты из банковской системы также помог удержать сильные позиции для международных резервов.

– говорят представители МВФ

Следует отметить и то, что бюджетный дефицит в этом году стал больше. Значительные расходы на оборону не могут быть полностью компенсированы внутренними поступлениями. Основное финансирование бюджета происходит благодаря денежной помощи стран-партнеров.

Банковская система постепенно восстанавливается. Несмотря на стабилизацию финансового сектора, важным шагом к значительным улучшениям остается введение реформ, в том числе антикоррупционных.