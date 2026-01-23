Понад 50 тонн допомоги: від кого Україна отримала обладнання для відновлення енергетики

Внаслідок масованих обстрілів енергетика країни залишається в складному стані. По Україні діють графіки відключень світла, зокрема екстрені. Проте низка країн-партнерів направила українцям технічну допомогу.

Яку допомогу отримала Україна?

Про те, скільки допомоги отримала Україна з Європи, повідомляє Міненерго.

Дивіться також "Тепло" від союзників: Україні надіслали допомогу на суму понад 2 мільйони євро

Так, Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначає, що Україна отримала нову партію допомоги з 6 країн Європи. Це понад 50 тонн обладнання для відновлення енергосистеми. Гуманітарні вантажі отримали з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.

Серед обладнання – силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли.

У п'ятницю (23 січня – 24 Канал) має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії. Ще 400 генераторів їде до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже прямує до резервного Хабу Міненерго,

– додає Шмигаль.

Міністр також додав, що 20 вантажів (або 114 тонн устаткування) вже направили підприємствам паливно-енергетичного комплексу та на потреби критичної інфраструктури.

Зверніть увагу! Усі запити та розподіл отриманої допомоги відпрацьовують максимально швидко, адже від цього прямо залежить швидкість відновлення світла й тепла в оселях.

Де найскладніша ситуація з енергопостачанням?

22 січня в Україні провели черговий енергетичний селектор, після якого прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що найскладнішою ситуація з енергетикою залишається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській і Харківській областях.

Над відновленням світла та тепла цілодобово працює понад 160 бригад енергетиків, комунальників, залізничників, зокрема відряджені з інших областей,

– зазначає Свириденко.

Водночас прем'єр-міністерка назвала основним завданням забезпечити Київ альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації.

Що ще відомо про енергетичну ситуацію в Україні?

Попри наявні наслідки та рівень збитків, яких Росія завдала українській енергетиці, наступними під атакою можуть опинитися підстанції АЕС. Оскільки наша енергосистема вже постраждала та втратила значну частину генерувальних потужностей, такий обстріл може призвести до блекауту.

З морозами та відсутнім опаленням українці зіткнулися з черговою проблемою: прориви труб, батарей. Як наслідок – затоплення квартир та під'їздів. У такому випадку можна розраховувати на компенсацію, але потрібно знати алгоритм власних дій.