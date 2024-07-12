Покращення ситуації зі світлом: коли чекати на відміну відключень

Після російських атак, енергосистема України була сильно пошкоджена. Енергетики продовжують здійснювати ремонтні роботи для скорішого відновлення енергетичних підприємств.

Коли стане менше відключень

У ефірі телемарафону виконуючий обов'язки генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк повідомив, що в кінці наступного тижня відключень може стати менше. Цьому сприятиме закінчення деяких ремонтних робіт.

Читайте також ВВП України у 2024 році зріс, однак ризики для економічного зростання залишаються

Артем Мартинюк Виконуючий обов'язки генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Я сподіваюсь, що покрарщення ми відчуємо уже наприкінці наступного тижня. Ряд генеручих потужностей має вийти у цей час з ремонту.

Мартинюк також додав, що основним чинником, який має значний вплив на енергосистему є продовження військових дій. Енергосистема України сильно ослаблена через недостатню кількість об'єктів генерації.

Якщо взяти повністю маневрову генерацію, залишилось тільки 2 атомні блоки, які на сьогодні, потребують перезавантаження палива для проходження осінньо-зимового сезону 2024 – 2025,

– наголосив Мартинюк.