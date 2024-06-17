Зима буде непростою: ЄБРР надасть додаткові кошти для відновлення енергосистеми України

Європейський банк реконструкції та розвитку розглядає можливість розширення своєї підтримки. Він прагне допомогти Україні впоратися з серйозною нестачею електроенергії напередодні складної зими.

Скільки ЄБРР виділив коштів Україні

Цього місяця ЄБРР надав 300 мільйонів євро для підтримки державних енергетичних компаній. А саме для ремонту пошкоджених об'єктів та створенні нових децентралізованих генеруючих потужностей.

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Про це заявила президент банку Оділь Рено-Бассо. І, за її словами, це фінансування може ще збільшитись. Зокрема, ЄБРР буде продовжувати виділяти від 1,5 до 2 мільярдів євро щорічно на розвиток інфраструктури, забезпечення енергетичної безпеки, а також на відновлення та модернізацію.

Це свого роду початок, відправна точка, вона може бути вищою. Ми вивчаємо, як ми можемо надати підтримку та розвивати систему виробництва електроенергії,

– сказала Рено-Бассо.

Підтримка економіки України

За словами Рено-Бассо, зима 2025 року буде непростою для України. А економічні ризики можуть посилюватися мобілізаційною кампанією.

Але 2025 рік, особливо зима, буде непростим. Потрібно більше ясності щодо того, як покрити фінансовий дефіцит,

– сказала вона.

Так само важливим буде збереження програми Міжнародного валютного фонду. Як стверджує Рено-Бассо, українській владі доведеться провести антикорупційні реформи відповідно до угоди, щоб забезпечити подальшу підтримку.

Підтримка економіки дуже важлива, оскільки вам потрібні податкові надходження, електрика, громадський транспорт та персонал, здатний це робити,

– сказала Рено-Бассо.

Наразі перспективи фінансування України до кінця цього року стабільні. А закордонні партнери, швидше за все, виконають свої зобов'язання щодо підтримки країни.