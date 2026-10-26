Уряд відновив важливий конкурс: від нього залежить допомога від партнерів

Процедура працевлаштування в урядові структури та місцеві органи влади зазнає кардинальних змін. Парламентарі вирішили відмовитися від спрощених механізмів, які діяли останні кілька років.

Чому конкурсний відбір такий важливий

Відновлення конкурсів є зобов'язанням України в межах Ukraine Facility, про що йдеться на сайті Урядового порталу.

Згідно з інформацією, уряд відновлює конкурси на державну службу та в органи місцевого самоврядування. Зокрема, Сергій Корецький подякував народним депутатам за підтримку відповідного законопроєкту.

Сергій Корецький Премʼєр-міністр України Конкурси відновлюватимуться поетапно: на посади категорії "А" їх оголошуватимуть з дня набрання законом чинності, категорії "Б" – через місяць, категорії "В" та на посади в органах місцевого самоврядування – через два місяці.

За словами Корецького, процедуру також буде оновлено: всі вакансії будуть у Дії. А ветерани війни матимуть пріоритет під час призначення.

Зверніть увагу! Відновлення конкурсів є зобов'язанням України в межах Ukraine Facility. І від його виконання залежить надходження 137 мільйонів євро підтримки.

Нагадаємо, що у понеділок, 26 жовтня, парламент підтримав законопроєкт №13478-1 про поновлення конкурсів для роботи на державній службі та пріоритетні права для ветеранів. "За" проголосували 247 народних депутатів.

А ще 2 жовтня Україна отримала грошову допомогу у межах Ukraine Facility. Йдеться про підтримку у розмірі 2,9 мільярда євро.