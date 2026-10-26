В Україні повертають конкурси на держслужбу: що зміниться та які пільги матимуть ветерани

Україна поступово повертається до практики конкурсного відбору працівників

На пленарному засіданні 26 жовтня парламент підтримав законопроєкт №13478-1 про поновлення конкурсів для роботи на державній службі та пріоритетні права для ветеранів. Ухвалений документ запускає процес поступового повернення до відкритого та конкурентного відбору кадрів у публічному секторі замість спрощеної процедури призначень, яка діяла раніше. Про це повідомляє 24 Канал.

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За відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів. Відновлення конкурсного відбору на держслужбу та в органи місцевого самоврядування дозволить забезпечити прозорість призначення на посади.

Конкурси проводитимуть для всіх категорій державної служби: "А", "Б", "В".

У цілому законопроєкт спрямований на розбудову професійної державної служби, удосконалення конкурсної процедури на зайняття посад, процедур просування та звільнення та їх узгодження з принципами державного управління ОЕСР (SIGMA), а також на відновлення конкурсів відповідно до Плану України– йдеться в пояснювальній записці.

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Окрему увагу в документі приділено соціальній справедливості стосовно захисників. Законопроєкт передбачає чіткий пріоритет для ветеранів і ветеранок. У разі однакового рівня кваліфікації кандидатів саме вони матимуть перевагу під час зарахування на службу.

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Закон передбачає ще низку гарантій для працівників і кандидатів, а також повноважень суб'єкта.

До слова, конкурси на державні посади призупинили на початку повномасштабної війни. Також раніше на проведення відбору впливали карантинні обмеження.

Виконання зобов'язань перед Європейським Союзом

Прийняття цього закону є важливою умовою для виконання зобов'язань України. Цей документ є основою для реалізації масштабної програми підтримки від Європейського Союзу під назвою Ukraine Facility.

Для громадян ці правові зміни означають відновлення рівного доступу до роботи в державних органах та покращення якості надання публічних послуг унаслідок залучення кваліфікованих фахівців.

Нагадаємо, на початку жовтня розробники підготували проєкт закону про відновлення конкурсів на держслужбу до другого читання з урахуванням рекомендації Європейської Комісії.

У 2025 році парламентарі підтримали в першому читанні законопроєкт, що передбачав нові механізми кар'єрного просування, можливості призначення без конкурсів на небезпечних територіях.