Правительство возобновило важный конкурс: от него зависит помощь от партнеров

Почему конкурсный отбор так важен

Возобновление конкурсов является обязательством Украины в рамках программы Ukraine Facility, о чем говорится на сайте Правительственного портала.

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Согласно информации, правительство возобновляет конкурсы на государственную службу и в органы местного самоуправления. В частности, Сергей Корецкий поблагодарил народных депутатов за поддержку соответствующего законопроекта.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины Конкурсы будут возобновляться поэтапно: на должности категории "А" их будут объявлять со дня вступления закона в силу, категории "Б" – через месяц, категории "В" и на должности в органах местного самоуправления – через два месяца.

По словам Корецкого, процедура также будет обновлена: все вакансии будут размещены в приложении "Дія". А ветераны войны будут иметь приоритет при назначении.

Обратите внимание! Возобновление конкурсов является обязательством Украины в рамках программы Ukraine Facility. И от его выполнения зависит поступление 137 миллионов евро поддержки.

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Напомним, что в понедельник, 26 октября, парламент поддержал законопроект № 13478-1 о возобновлении конкурсов на работу на государственной службе и о приоритетных правах для ветеранов. "За" проголосовали 247 народных депутатов.

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А еще 2 октября Украина получила финансовую помощь в рамках программы Ukraine Facility. Речь идет о поддержке в размере 2,9 миллиарда евро.