"Ищут кандидатов с репутацией": правительство объявило конкурс на должность главы АРМА

Об открытии конкурса сообщил Корецкий. По словам премьер-министра, агентству нужен руководитель, которому будут доверять общество и международные партнеры.

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Задачи нового руководителя

АРМА занимается выявлением, розыском и управлением активами, полученными в результате коррупционных и других преступлений.

"Приглашаю к участию всех, кто имеет управленческий опыт, безупречную репутацию и желание быть полезным своей стране. Во время войны каждый арестованный актив должен работать в интересах государства", – отметил Корецкий.

Во время войны каждый арестованный актив должен работать в интересах государства– подчеркнул Корецкий.

Конкурс продлится до 26 ноября 2026 года. Следует отметить, что претендент на должность главы АРМА должен иметь высшее юридическое или экономическое образование, не менее 5 лет профессионального стажа и 3 года опыта работы на руководящих должностях.

К следующему этапу будут отобраны кандидаты, набравшие более 55 баллов по тесту на когнитивные способности. По результатам обоих тестирований будет сформирован рейтинг, а первые десять участников пройдут собеседования.

Ярослава Максименко исполняет обязанности главы Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) с 13 августа 2025 года, после увольнения с должности Елены Думы.