Без тепла у квартирі: експерт пояснив, коли варто задуматися про виїзд

Внаслідок масованих російських обстрілів, українці залишаться не тільки без світла, а й без тепла. Проте тривале перебування у квартирі без опалення може бути небезпечним.

Коли потрібно виїжджати з оселі?

Про те, скільки часу можна жити в оселях без опалення, Олександр Харченко розповів в інтерв'ю Андрію Жупаніну.

Так, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що варто шукати можливість виїхати, якщо опалення немає протягом тижня. Це тимчасовий захід, щоб перечекати, поки не відновлять систему опалення.

Експерт каже, якщо проблему не вирішили за тиждень, є ймовірність, що ремонт продовжать на такий же термін. І це щонайменше. Така ситуація може загрожувати здоров'ю.

Зверніть увагу! Затримка з ремонтом трапляється через відсутність компонентів. Комунальникам доводиться чекати на постачання обладнання та матеріалів.

Харченко додає, що в ситуаціях, як нині, йдеться не про частковий ремонт, а повний цикл робіт. Тому й варто організувати тимчасове розселення.

Яка ситуація з опаленням у Києві?

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на ранок 22 січня без опалення залишаються майже 3 тисячі багатоповерхівок. За ніч вдалося підключити до тепла 227 будинків.

Важливо! Ці будинки підключили вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9 та 20 січня.

Мер зазначив, що комунальники та енергетики працюють цілодобово, аби відновити світло й тепло.

Що ще відомо про ситуацію в Києві?

Протягом січня 2026 року Росія шість разів атакувала енергетичну систему України.

Основною проблемою є пошкодження ТЕЦ, що ускладнює подачу тепла. Ситуація непрогнозована, адже залежить від нових можливих обстрілів. Поки ремонтні бригади та комунальники роблять усе можливе, аби уникнути повного зриву теплопостачання в Києві.

21 січня, після атаки в ніч на 20 січня, 60% столиці залишались без електрики. Зеленський закликав до додаткових заходів для розв'язання енергетичних проблем, а також провів енергетичний селектор.

