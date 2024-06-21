Як пенсіонеру-ВПО відновити виплати у липні: поради для тих, хто не пройшов ідентифікацію

Виплата пенсій пенсіонерам-ВПО, які не пройшли вчасно ідентифікацію, відновлюється після її фактичного проходження. У липні це можна здійснити у будь-який зручний спосіб.

Як відновити пенсійні виплати у липні

Пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію, можуть зробити це також й у липні. Однак, додатково звертатись до органів Пенсійного фонду із заявою про поновлення пенсійних виплат такому випадку не потрібно.

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Річ у тім, що вже після проходження процедури ідентифікації пенсія буде виплачена за всі ті місяці, за які людина не отримувала виплати.

Актуальні способи проходження ідентифікації

Якщо пенсіонер з-поміж ВПО пройшов ідентифікацію, але так і не отримав пенсію, то виплату буде відновлено найближчим часом після отримання Пенсійним фондом інформації про підтвердження особи.

Нагадуємо, що для проходження ідентифікації у липні можна обрати будь-який зручний спосіб:

особисто відвідати відділення Ощадбанку чи ПФУ;

віддалено авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID) на порталі електронних послуг ПФУ;

за допомогою відеоконференцзв'язку;

у випадку перебування за кордоном – отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа є живою та надати ці документи до ПФУ.

! До 31 березня 2024 року пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, мали проходити фізичну ідентифікацію. Це було потрібно, щоб підтвердити, що державні кошти отримує саме та особа, якій вони призначені.