Кабмін запускає додатковий механізм для швидшого відновлення пошкодженого житла
- Кабінет міністрів України запровадив спрощену процедуру для відновлення пошкодженого житла, яка дозволяє проходити основні етапи паралельно.
- Фінансування відновлення буде здійснюватися з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги, з можливістю адресних виплат родинам.
Після масованого обстрілу Києва Кабінет міністрів України оголосив про запуск додаткового механізму для прискореного відновлення пошкодженого житла. Йдеться про багатоквартирні будинки та гуртожитки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
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У чому суть спрощеного механізму?
Юлія Свириденко пояснила, що Кабінет Міністрів запровадив спрощену процедуру: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи.
Усі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість – на місцях,
– додала прем'єр-міністерка.
За її словами, відновлення пошкодженого житла фінансуватиметься з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Це рішення також пришвидшить виплати за програмою єВідновлення.
Окрім цього, Кабмін передбачив можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, а також компенсацію витрат на тимчасове проживання до завершення ремонту чи отримання нового житла. Такі виплати можуть бути профінансовані з місцевих бюджетів за рішенням громад.
До слова, в травні цього року стало відомо, що Світовий банк схвалив виділення додаткових 84 мільйонів доларів для фінансування проєкту HOPE. Він передбачає компенсації за пошкоджене через війну житло.